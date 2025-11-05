Norderney: Frühbucheraktion für Strandkorbsaison 2026
Mit dem Start der Frühbucheraktion bietet die Staatsbad Norderney GmbH allen Gästen die Gelegenheit, ihren bevorzugten Platz am Meer ganz bequem online zu reservieren. Unter norderney.de/strandkorb können Strandkörbe ausgewählt werden und bis Ostermontag, 6. April 2026 von einem exklusiven Frühbucherrabatt profitieren.
Ein Strandkorb kostet bis Ostermontag im Frühbucher-Online-Tarif 12 Euro/Tag bzw. ab 7 Tagen 10 Euro/Tag. Ein abschließbarer Strandkorb kostet 15 Euro/Tag beziehungsweise ab 7 Tagen 13 Euro/Tag.
Im normalen Online-Tarif sind die Preise für einen Strandkorb folgende: Tagestarif 14 Euro, ab 2 Tagen 13 Euro/Tag und ab 7 Tagen 12 Euro/Tag. Für einen abschließbaren Strandkorb: Tagestarif 17 Euro, ab 2 Tagen 16 Euro/Tag und ab 7 Tagen 15 Euro/Tag.
Im Frühbucher-Vor-Ort-Tarif sind die Preise für einen Strandkorb folgende: Tagestarif 15 Euro und ab 7 Tagen 13 Euro/Tag. Für einen abschließbaren Strandkorb: Tagestarif 18 Euro und ab 7 Tagen 16 Euro/Tag. Im normalen Vor-Ort-Tarif kostet ein Strandkorb im Tagestarif 17 Euro und ab 7 Tagen 15 Euro/Tag. Ein abschließbarer Strandkorb kostet im Tagestarif 20 Euro und ab 7 Tagen 18 Euro/Tag. Eine Strandliege kostet im Tagestarif 10 Euro und kann nur vor Ort gebucht werden.
Ob direkt an der Wasserkante oder mit Blick auf die Dünen – die Strandkörbe auf Norderney stehen für entspannte Stunden mit dem gewohnten Komfort: Schutz vor Wind und Sonne, eine gemütliche Sitzgelegenheit und das unvergleichliche Meeresrauschen inklusive.
„Wir freuen uns, unseren Gästen mit dieser Aktion einen besonderen Service bieten zu können. So können sie schon jetzt ihre Vorfreude auf den Sommer 2026 genießen und ihren Lieblingsplatz am Strand sichern“, heißt es aus dem Staatsbad Norderney.
Die Chance auf erholsame Tage am Meer sollte nicht verpasst werden – der Strandkorb kann bequem, frühzeitig und ab sofort mit einem Preisvorteil reserviert werden.
Öffnungszeiten der Strandabschnitte 2026
Weststrand (Strandabschnitte; A, B, C und D – obere Flächen): 01. April bis 31. Oktober 2026
Weststrand (Strandabschnitte; E, F und G): 15. April bi 15. Oktober 2026
Kaiserwiese (Strandabschnitte: H, I und J): 01. April bis 31. Oktober 2026
Nordstrand 1 (Strandabschnitte: K und L – obere Flächen): 01. April bis 31. Oktober 2026
Nordstrand 1 (Strandabschnitte M und N – im Sand): 15. April bis 15. Oktober 2026
Nordstrand 2 (O, P und Q): 26. Mai bis 15. September 2026
Weiße Düne (R, S, T, U und V – Ostbad): 21. Mai bis 6. September 2026
Oasestrand mit FKK-Bereich (W, X, Y und Z): 21. Mai bis 13. September 2026
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Staatsbad Norderney GmbH
Am Kurplatz 3, 26548 Norderney
T.: +49 (0)4932 891-196
M.: schneider@norderney.de
www.norderney.de
www.facebook.com/norderney
www.instagram.com/norderney_meineinsel/