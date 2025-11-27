Norderney: „Appventskalender 2025“: Adventsfreude per Norderney-App

Die Vorfreude auf die Adventszeit steigt – und damit auch die Begeisterung für den digitalen Adventskalender der Staatsbad Norderney GmbH. Nachdem das Format in den vergangenen Jahren auf norderney.de für große Resonanz sorgte, wird der „Appventskalender 2025“ in diesem Jahr direkt in der Norderney-App „Norderney – mein Inselassistent“ präsentiert. Das tägliche Türchenöffnen rückt damit noch näher an alle Norderneyfans heran: direkt aufs Smartphone, begleitet durch tägliche Beiträge auf den Social-Media-Kanälen des Staatsbads.Start am 1. Dezember 2025 – jeden Tag neue ÜberraschungenVom 1. bis 24. Dezember 2025 öffnet sich täglich ein neues digitales Türchen mit attraktiven Gewinnen. Spannende Gutscheine, Freifahrten, Kurse, Tickets, kulinarische Erlebnisse, Accessoires, Spiele und sogar eine Feuerstelle KAP Norderney warten auf die Teilnehmer:innen. Als besonderes Highlight wird zusätzlich unter allen Teilnehmenden, die jeden Tag beim Appventskalender mitmachen, ein Cortina E-Bike von Rad Toni im Wert von rund 2.750 Euro verlost.Der Inselassistent – Norderneys digitale ServicezentraleDie App „Norderney – mein Inselassistent“ bündelt alle wichtigen Informationen und Services für einen entspannten Inselaufenthalt. Von Echtzeit-Infos zu Wetter, Veranstaltungen und Tipps zu Freizeitangeboten bis hin zu personalisierten Servicefunktionen: Der Inselassistent begleitet Gäste und Inselbegeisterte zuverlässig durch den Urlaub und den Alltag. Durch die Einbindung des Appventskalenders wird die App nun um ein weiteres beliebtes Serviceangebot erweitert, das Nutzer:innen spielerisch durch die Adventszeit führt.Gemeinsam für Norderneyfans – mit Unterstützung vieler PartnerAuch in diesem Jahr wird der Appventskalender von zahlreichen Norderneyer Betrieben unterstützt. Zu den Sponsoren gehören unter anderem Baumarkt Garrels, Surfschule Norderney, Bus Fischer, Inselticket, Schnieder, bade:haus Norderney, Meerraum, kurpalais Norderney, Rätselspaziergang, Jann von Norderney, Reisebüro Norderney, edelCar, „meine Insel“ – Der Laden, Atelier Waterkant, Salzoase, Extrablatt Norderney, Julia Ristow, Wein &, Watt Welten, AG Reederei Norden-Frisia, Weisse Düne, Museum Nordseeheilbad, Norderneyer Seeluftschinken, Summertime@NORDERNEY sowie weitere lokale Partner und Veranstalter. Ihre vielfältigen Beiträge machen jeden Adventstag zu einem besonderen Erlebnis.Erfolgsmodell Adventskalender – jetzt konsequent digitalIn der Vergangenheit war der Adventskalender über die Website norderney.de erreichbar. 2024 nahmen rund 110.000 Nutzer:innen teil, begleitet von über 184.000 Seitenaufrufen – eine durchschnittliche tägliche Nutzung von etwa 4.500 Personen. Mit der Integration in die App wird die Teilnahme nun noch einfacher: Jeder, der die App über Apple App Store oder Google Playstore installiert oder bereits nutzt, hat automatisch Zugang zum Appventskalender und kann direkt mitmachen. Weitere Informationen und Download-Links gibt es unter norderney.de/inselassistent, zusätzliche Details zum Appventskalender 2025 finden sich unter norderney.de/appventskalender.Alle Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt; die Gewinne werden im Anschluss direkt durch die beteiligten Sponsor:innen versendet.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Uwe SchneiderRedakteur | Presse- & ÖffentlichkeitsarbeitStaatsbad Norderney GmbHAm Kurplatz 3, 26548 NorderneyT.: +49 (0)4932 891-196M.: schneider@norderney.de