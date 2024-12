Nikolaus in Otterndorf: Mit der Kutsche durch die Innenstadt

Am 06. Dezember erwartet die Otterndorfer Innenstadt einen ganz besonderen Gast: Der Nikolaus kommt – und zwar standesgemäß mit seiner festlich geschmückten Kutsche!



Von 15:00 bis 17:00 Uhr zieht der Nikolaus durch die Straßen der Stadt und sorgt für leuchtende Kinderaugen. Alle kleinen Besucher:innen dürfen sich auf kleine Überraschungen freuen, die der Nikolaus aus seinem prall gefüllten Sack zaubert.



Die vorweihnachtliche Atmosphäre in der historischen Altstadt lädt Familien, Freunde und Besucher:innen ein, gemeinsam den Zauber der Adventszeit in vollen Zügen zu genießen.



Vorbeikommen, dabei sein und einen unvergesslichen Nikolaustag im Nordseebad Otterndorf erleben!



Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:



Stadt Otterndorf

Marktstraße 6

21762 Otterndorf





