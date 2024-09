Nico Rivers aus den U.S.A. live in Brake

Oft kommt es nicht vor, dass ein Singer/Songwriter aus den U.S.A. im Rahmen einer Europa-Tour in Brake Station macht; dem Brake Tourismus & Marketing e.V. ist es aber gelungen, Nico Rivers an die Kaje einzuladen!Rivers, der für seine mitreißenden Texte und fesselnden Auftritte bekannt ist, wird eine Reihe intimer Shows starten, bei denen er wieder mit den Fans in Kontakt kommt und alte und neue Songs teilt, wobei er bei jedem Halt seine einzigartige Mischung aus Folk-Rock-Melodien und tief empfundenem Geschichtenerzählen einbringt. „Ich habe meinen alten Kickdrum-Koffer und mein Ein-Mann-Band-Setup entstaubt, arbeite aber auch daran, Live-Looping in das Set zu integrieren und natürlich ein paar Songs nur mit Gitarre und Stimme zu teilen “, sagt der Songwriter. „Mein Ziel ist es, einen Auftritt so einzigartig und dynamisch wie möglich als einzelne Person zu bieten.“ Marc Wiesenberg, beim BrakeVerein zuständig für Events, freut sich sehr auf den Künstler: „Dass Nico Rivers im Rahmen seiner Europa-Tour auch in Brake Halt macht ist ein gutes Zeichen für unsere Stadt und zeigt, dass wir vom BrakeVerein mit unseren Veranstaltungen auf dem richtigen Weg sind!“ Verpassen Sie nicht die Chance, Nico Rivers‘ erste Solotournee seit einem Jahrzehnt mitzuerleben.Los geht`s an der Braker Kaje ab 16:00 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei und für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt!Infos zum Künstler unter www.nicorivers.com Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Brake Tourismus und Marketing e.V.Kaje 9 (Infopavillon)26919 Brake