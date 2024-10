Neuharlingersiel weiterhin einziges zertifiziertes Thalasso-Nordseeheilbad an der deutschen Nordseeküste

Am Donnerstag verkündete Christoph Sander, Prüfer des Europäischen Prüfinstituts Wellness & Spa e.V. (EPWS), im Rahmen einer feierlichen Urkundenübergabe die frohe Kunde: Das Thalasso-Nordseeheilbad Neuharlingersiel ist derzeit weiterhin einziger zertifizierter Thalasso-Ort an der deutschen Nordseeküste. Ein unabhängiges Komitee hat die Prüfung vorgenommen. Im Fokus standen dabei die vielfältigen Thalasso-Angebote im Thalasso-Zentrum BadeWerk, die Thalasso-Kompetenz der Tourist-Information sowie der teilnehmenden Unterkunftsbetriebe. Sie alle entsprechenden den strengen Kriterien des Instituts mit Sitz in Bremerhaven. Neben der umfangreichen Prüfung vor Ort wurden auch Mystery-Checks bei allen Betrieben vorgenommen.Die Ferienwohnungen der Familie Egberts standen in diesem Jahr erstmals auf dem Prüfstand. Bereits zum dritten Mal geprüft wurden die Pension Ursula und Utesch‘s Ferienwohnungen. Huus Veertein, Hotel Rodenbäck, die Appartements Rodenbäck sowie die beiden Appartements Backbord und Steuerbord im BadeWerk Neuharlingersiel waren turnusgemäß bereits zum vierten Mal dabei. Das Thalasso-Zentrum BadeWerk Neuharlingersiel wurde ebenfalls zum vierten Mal erfolgreich auf seine Qualitäten als Thalasso-Einrichtung geprüft. „Alle Betriebe bieten eine sehr hohe Qualität und konnten die Prüfer mit ihrem Thalasso-Know-How bei der Beratung, der Produktkenntnis und der Darstellung der Angebote auf ihrer Internetseite überzeugen. Wir gratulieren allen Partnern herzlich zu dieser hervorragenden Leistung“, so Christoph Sander vom EPWS. Andreas Eden, Geschäftsführer und Kurdirektor des Kurverein Neuharlingersiel e.V. ist begeistert.„Als wir uns vor neun Jahren erstmals dieser Prüfung unterzogen haben, wussten wir noch nicht, wie positiv sich diese Auszeichnung auswirken wird. Inzwischen ist das ThalassoNordseeheilbad Neuharlingersiel in aller Munde. Wir bedanken uns bei allen Partnerbetrieben für ihr Engagement. Damit tragen sie dazu bei, die Qualität Neuharlingersiels und unsere hervorragenden Thalasso-Produkte erfolgreich nach außen zu tragen.“, resümiert Eden.2015 hat die erste Thalasso-Prüfung im Thalasso-Nordseeheilbad Neuharlingersiel stattgefunden. Damals haben sich neben dem BadeWerk Neuharlingersiel fünf Betriebe diese hohe Qualität bestätigen lassen, dürfen sich Thalasso-Kooperationspartner des ThalassoNordseeheilbades Neuharlingersiel® nennen und mit diesem Gütesiegel werben. Inzwischen sind weitere Betriebe dazu gekommen, die bei ihren Gästen ebenfalls mit der ThalassoQualität und ihrem Know-How für Gesundheitsreisen vor allem in der Nebensaison werben möchten.Thalasso-Partner können Mitgliedsbetriebe des Kurverein Neuharlingersiel e.V. werden, die den Qualitätsbestimmungen des EPWS entsprechen. Sie dürfen für drei Jahre als offizielle Thalasso-Partnerunterkünfte des Thalasso Nordseeheilbads® Neuharlingersiel für die Thalasso-Qualität ihres Hauses werben. Die Überprüfung bei den Betrieben findet alle drei Jahre statt. Interessierte Betriebe können sich jederzeit in der Tourist-Information anmelden.Weitere Informationen: Kurverein Neuharlingersiel, Edo-Edzards-Straße 1, 26427 Neuharlingersiel, Telefon 0 49 74 / 188 12, Telefax 0 49 74 / 188 82, info@neuharlingersiel.de, www.neuharlingersiel.de