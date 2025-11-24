Neuharlingersiel: Revisionsarbeiten im Meerwasser-Hallenbad

Auch in diesem Jahr steht im BadeWerk Neuharlingersiel die turnusmäßige Revision des Meerwasser-Hallenbads an. Ab Montag, den 24. November 2025, wird das große Schwimmbecken geleert und der gesamte Badbereich umfassend gewartet. Das Meerwasser-Hallenbad bleibt daher bis einschließlich 11. Dezember 2025 geschlossen.Im Mittelpunkt der Arbeiten steht das große Meerwasserbecken. Sobald das Wasser vollständig abgelassen ist, kontrollieren die Mitarbeitenden sorgfältig den Zustand der Beckenfliesen, erneuern lockere oder beschädigte Elemente und überarbeiten die Fugen. Zusätzlich werden die Seewasser-Filteranlagen im Keller, der Schwallwasserbehälter, die Kaltwasserdusche die beiden Dampfbäder, die Schwalldusche sowie die Massagedüsen technisch überprüft und instandgesetzt.Wie jedes Jahr wird zudem das komplette Bad bis in die entlegensten Bereiche gründlich gereinigt – von den Ruhe- und Liegebereichen über das Babybecken bis hin zu schwer zugänglichen Stellen wie den Holzbalken unter der Decke. Auch Duschen und Umkleiden erhalten eine umfassende Grundreinigung. Die Arbeiten werden vom Team des Bauhofs, den Mitarbeitenden des Hallenbad- und Saunabereichs sowie vom Reinigungs- und Technikteam des Kurverein Neuharlingersiel e.V. durchgeführt.Während der Schließzeit bleibt die großzügige Sauna-Landschaft mit ihren sieben Themen-Saunen wie gewohnt für die Gäste geöffnet. Ebenso stehen alle Thalasso-Anwendungen – darunter Massagen, Bäder und kosmetische Angebote – sowie der Fitness- und der Kurmittelbereich uneingeschränkt zur Verfügung. Das Sauna-Bistro sorgt auch in dieser Zeit für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher.Gäste aus Neuharlingersiel können während der Revision die Cliner Quelle in Carolinensiel-Harlesiel nutzen. Inhaberinnen und Inhaber eines Chip-Armbands erhalten im BadeWerk vorab kostenfreie Eintrittskarten.Sobald alle Arbeiten abgeschlossen sind und die 400 Kubikmeter auf 31 °C temperiertes Nordseewasser wieder ins Becken gefüllt wurden, öffnet das Meerwasser-Hallenbad am Freitag, den 12. Dezember, um 08.00 Uhr wieder seine Türen zum Frühschwimmen. Ab 12.00 Uhr lädt das traditionelle Adventsschwimmen die Gäste in ein festlich geschmücktes Bad ein.KURVEREIN NEUHARLINGERSIEL E.V.Edo-Edzards-Str. 126427 Thalasso-Nordseeheilbad NeuharlingersielTel.: 04974 – 188 0 | info@neuharlingersiel.de