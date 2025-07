Neues digitales Parksystem auf dem Messeplatz in Döse gestartet

Jede angefangene Stunde 3,00 EUR

Tagesmaximum (06:00-23:59 Uhr) 8,00 EUR

Nachtmaximum (00:00-05:59 Uhr) 13,00 EUR

Vor dem Verlassen des Parkplatzes muss man seinen Parktarif bezahlen, entweder am Automaten (bargeldlos) oder in der Wemolo-App. In der App kann man bis zu 24 Stunden nach Verlassen des Parkplatzes "nachzahlen".

Wenn man seinen Parktarif nicht bezahlt, erfolgt eine Halterermittlung anhand des Kennzeichens und man bekommt eine Rechnung mit einem erhöhten Parktarif (45 EUR zzgl. Parktarif).

Das sogenannte Free-Flow-System ermöglicht komfortables Parken ganz ohne Schranken, Tickets oder Bargeld. Beim Einfahren auf den Parkplatz wird das Kennzeichen des Fahrzeugs automatisch erfasst und mit einem digitalen Zeitstempel versehen. Ein Bildschirm zeigt direkt an, dass das Fahrzeug registriert wurde, ganz ohne Stress oder Wartezeit.Die Bezahlung des Parkvorgangs erfolgt flexibel: Entweder direkt am modernen Kassenautomaten durch Eingabe des Kennzeichens oder bequem online unter pay.wemolo.de, das Ganze funktioniert ohne Registrierung. Innerhalb von 24 Stunden nach Verlassen des Parkplatzes besteht die Möglichkeit zur nachträglichen Zahlung. Auch beim Ausfahren wird das Kennzeichen erneut automatisch erkannt. Die Anzeige informiert, ob die Zahlung bereits erfolgt ist oder ob noch ein Betrag offen ist. So bleibt der gesamte Vorgang für die Nutzerinnen und Nutzer transparent und nachvollziehbar.Besonderen Service gibt es für Gäste kostenpflichtiger Veranstaltungen in der benachbarten Kugelbake-Halle. Während der Veranstaltungsdauer parken sie kostenfrei.Die eingesetzte Technologie entspricht höchsten Datenschutzstandards: Das System ist vollständig DSGVO-konform und wurde von der DEKRA geprüft. Sämtliche Daten werden ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften verarbeitet – unrechtmäßige Speicherung oder Nutzung ist ausgeschlossen.„Mit der Einführung des digitalen Parksystems gehen wir einen konsequenten Schritt in Richtung Zukunft", so Olaf Raffel, Geschäftsführer der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH. „Das neue System reduziert Wartezeiten, schafft mehr Komfort und sorgt gleichzeitig für eine effiziente Bewirtschaftung des Messeplatzes."Die Parktarife gelten Montag bis Sonntag, 0-24 Uhr.