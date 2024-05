Neues Massage-Angebot im Juli 2024 Wohlfühlbad Koppke in Greetsiel

Ein neues Angebot für belebende Muskel- und Faszienmassagen gibt es speziell vom 15. bis 31. Juli im „Koppke“, dem Wohlfühlbad in Greetsiel. Das Koppke-Team konnte dafür Rebekka Krafft von „Natürlich Kraftvoll“ gewinnen. Jeweils Montag-, Mittwoch- und Freitagvormittag bietet sie dann diese Massagen in einem Behandlungsraum in den Räumlichkeiten vom Koppke. Die verschiedenen Zeiten sind auf https://shop.greetsiel.de/category/14 bequem online buchbar. Die Teilkörpermassage gibt es für 25 Minuten und die Ganzkörpermassage für 55 Minuten. Mittwochs sind die Termine aufgrund der Damensauna nur für Frauen möglich.Kraftvolle Massagen zur Lockerung und Vitalisierung der Muskulatur und Faszien. Durch den Einsatz spezieller Grifftechniken und Faszientools werden tiefe Muskel- und Bindegewebsschichten erreicht und selbst schwer zugängliche Verspannungen gelöst. Für die Massage werden hochwertige Körperöle verwendet, eine abschließende erfrischende Einreibung rundet die Behandlung ab. Die Massage trägt dazu bei, die Körperhaltung und Beweglichkeit zu verbessern und das Wohlbefinden zu steigern.Ihre Behandlerin ist Rebekka Krafft. Ihr Unternehmen NATÜRLICH KRAFTVOLL steht für Gesundheit, Bewegung und Entspannung und bietet exklusive Medical Wellness Massagen an.Montag – Freitag 15 – 18 UhrSamstag + Sonntag 10 – 18 UhrEinlass bis eine Stunde vor SchlussMittwoch + Freitag: 8.30 – 10 UhrMittwoch + Freitag: 10 – 12 UhrDienstag + Donnerstag: 19 – 20 UhrMontag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 14 – 22 UhrSamstag + Sonntag 10 – 18 UhrMittwoch 9 – 22 UhrSaunabaden (Schwimmbad steht exklusiv den Saunagästen zur Verfügung)Montag, Mittwoch, Freitag 18 – 21 UhrBesonderheiten Sauna Mai / Juni:Fr., 24.05.2024 18 – 00:30 Uhr Mitternachtssauna Motto: NordseeMi., 12.06.2024 14 – 22 Uhr Damensauna VerwöhntagFr., 28.06.2024 16 – 22 Uhr Wellnesstag Motto: EuropameisterschaftGästeankünfte 146.009 Übernachtungszahlen 799.946Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2024: Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Holi Beach Festival, Kinderfest, Kutter-Korso-Fahrt, Weinfest, Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/ Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielMaike HabbenZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-GreetsielTelefon: (0 49 26) 91 88 18maike.habben@greetsiel.de