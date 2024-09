Neue pädagogische Programme fördern in allen Altersgruppen nachhaltiges Denken und Handeln

Mit neuen Bildungsangeboten erweitert das Klimahaus Bremerhaven sein ohnehin schon umfangreiches pädagogisches Angebot für Kindertagesstätten, Grundschulen, weiterführende Schulen, Berufsschulen sowie Jugend- und Freizeitgruppen. Darüber hinaus gibt es Angebote, die sich speziell an Lehrkräfte und ein Fachpublikum aus dem Bildungsbereich richten. Neben den klassischen Formaten wie einer Entdeckungsreise durch die Klimazonen der Erde oder dem Übernachtungsangebot „Nachts im Klimahaus“ hat die Bildungsabteilung der Wissens- und Erlebniswelt auch originelle Vermittlungsformate entwickelt, die nachhaltiges Denken und Handeln fördern und Menschen in die Lage versetzen, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen sowie abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln auf künftige Generationen und das Leben in anderen Weltregionen auswirkt.Alle Bildungsangebote sind in einer Broschüre zusammengefasst, die unter vertriebsservice@klimahaus-bremerhaven.de bestellt oder unter www.klimahaus-bremerhaven.de/... heruntergeladen werden kann.Kindergartenkinder lieben es, Geschichten vorgelesen zu bekommen. Dieses Interesse greift das Programm „Bücherreise“ auf und nimmt die Kinder mit auf eine spannende Reise entlang des achten Längengrades Ost um die Welt. Im Gepäck: fesselnde Bücher und besondere Spiele, die den Kindern den Alltag der dort lebenden Menschen und Tiere näherbringen. Die 90-minütige Bücherreise wurde im Rahmen des Projektes "Bücher-Kindergärten" des Friedrich Bödecker Kreises entwickelt und richtet sich an die ersten beiden Kindergartenstufen.Jugendliche und junge Erwachsene von der zehnten bis zur 13. Klasse entwickeln im Programm „Die Wirkungsvollen“ Ideen, wie sie gegen die Klimakrise aktiv werden können. Auf Basis des Konzeptes vom „Positiven Handabdruck“ werden Ansatzpunkte für gemeinschaftliches Engagement gefunden. Zusätzlich schulen sie und dabei auch die politischen Fähigkeiten. Kooperationspartner des rund dreistündigen Programms sind Germanwatch und das bundesweite Netzwerk Bildungszentren Klimaschutz.Bildungsprogrammen das Konzept der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) und motiviert zu klimaschonendem Handeln. Beim „Escape Game Klimaschutz“ steht das gemeinsame Lösen von Aufgaben im Vordergrund. In einer Zeitreise durch die Klimageschichte entdecken die Teilnehmenden die natürlichen Ursachen für Klimaveränderungen und erleben mögliche Zukunftsszenarien. Arbeiten alle geschickt zusammen, kreieren sie im Laufe des dreistündigen Programms eine lebenswerte Zukunft. Das Programm richtet sich an Schüler der siebten bis 13. Klasse.Obwohl alle Menschen auf der Erde von der Klimakrise betroffen sind, haben deren Folgen unterschiedliche Auswirkungen auf die Länder und deren Menschen. Das Programm „Globale Klimagerechtigkeit“ geht den Differenzen nach und den Fragen, ob und wie die Zukunft klimagerecht für alle gestaltet werden kann. Die spielerischen und interaktiven Methoden des rund dreistündigen Workshops richten sich an die 10. bis 13. Jahrgangsstufe und an Erwachsenen-Gruppen.Als anerkannter außerschulischer Lernort regt das Klimahaus zur gesellschaftlichen Transformation einer ökologisch-tragfähigen Zukunft an. Für sein Bildungskonzept wurde das Ausstellungshaus mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem „Nationalen Preis – Bildung für nachhaltige Entwicklung“ der Deutschen UNESCO-Kommission und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.Das Klimahaus als außerschulischer Lernort ermöglicht Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch direkte Erlebnisse und Begegnungen neue Fähigkeiten zu erlangen und die eigene Entwicklung zu unterstützen. Die Lerninhalte basieren neben den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung auch auf wissenschaftlich fundierten Grundlagen und werden allgemeinverständlich vermittelt.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Klimahaus Bremerhaven GmbHAm Längengrad 827568 Bremerhaven