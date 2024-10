Neue Urlaubsbroschüre 2025

Die Nordseeheilbad Borkum GmbH hat die neue Urlaubsbroschüre für die Saison 2025 veröffentlicht. Es gibt interessante Geschichten zu den vier Erlebniswelten Kultur, Natur, Sport und Vitalität sowie zu Borkumer Besonderheiten, der Lebensraumentwicklung 2030+ Veranstaltungstipps, den digitalen Entdeckungsmöglichkeiten und noch vieles mehr zu lesen.Außerdem: Wie ist das Leben auf Borkum? Sieben Borkumer Bürger aus den verschiedensten Bereichen haben über ihr privates und berufliches Glück auf der Insel gesprochen. Die Urlaubsbroschüre 2025 gibt es in der Tourist-Information am Georg-Schütte-Platz und online unter www.borkum.de/broschuren zum Durchlesen, herunterladen oder ganz klassisch zu bestellen. Viel Spaß beim Stöbern!Über BorkumDie Nordseeinsel Borkum (5.300 Einwohner) ist die größte der Ostfriesischen Inseln und beherbergt jährlich ca. 300.000 Übernachtungsgäste mit rd. 2,5 Mio. Übernachtungen. Die strategische inseltouristische Ausrichtung zielt auf die Schwerpunkte Hochseeklima und Vitalität, Sport und Bewegung, Natur und Strand sowie Kultur. Borkum liegt im Weltnaturerbe Wattenmeer, ist staatlich anerkanntes Nordseeheilbad und trägt das Prädikat Allergikerfreundliche Insel (ECARF-Siegel).Über die Nordseeheilbad Borkum GmbHDie Nordseeheilbad Borkum GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Borkum. In dem Unternehmen sind alle kommunalen wirtschaftlichen Aktivitäten gebündelt: Betrieb der öffentlichen touristischen Einrichtungen (Tourist-Information, Gezeitenland ~ Wasser & Wellness, Nordsee Aquarium, Veranstaltungshaus „Kulturinsel“, die „Spielinsel“ für die Kleinen), Bewirtschaftung des gesamten Strandes sowie der strandnahen Infrastrukturen (Promenade, Kurhalle am Meer mit Gastronomie, Pavillon mit Kurmusik „Musik & Meer“), Vermarktung der Insel, Versorgung der Insel mit Strom, Wasser und Wärme, Betrieb des Nordsee Windport Borkum, einen Großteil des Hafens sowie des Inselflugplatzes. Mit mehr als 150 Mitarbeitenden ist die Nordseeheilbad Borkum GmbH der größte Arbeitgeber auf der Insel.Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Nordseeheilbad Borkum GmbHGoethestraße 126757 Borkum