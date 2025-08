Neue Termine im August

Montag: 10:00 – 12:30 Uhr & 14:00 – 18:00 Uhr – „Komm spielen!“

Dienstag & Mittwoch: 10:00 – 12:30 Uhr & 14:00 – 18:00 Uhr – Basteltag

Donnerstag: 10:00 – 12:30 Uhr – „Komm spielen!“ & 14:00 – 20:00 Uhr – Lükko-Tag

Freitag: 10:00 – 12:30 Uhr – „Komm spielen!“

Samstag & Sonntag: 10:00 – 14:00 Uhr – „Komm spielen!“

Am Mittwoch, dem 06. August um 14:30 Uhr verwandelt sich das Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus in eine fantasievolle Küstenwelt: Im Rahmen des Basteltages lädt das Kinderhaus zur lebendigen Lesung des Kinderbuchs „Deichkrönchen – Eine Seejungfrau entdeckt Ostfriesland" ein. Das liebevoll inszenierte Erzähltheater mit Badekarren bringt die Geschichte um die neugierige Seejungfrau Deichkrönchen direkt zu den kleinen Besucherinnen und Besuchern.Mit ihrer Hängematte aus Fischernetzen findet Deichkrönchen beim Seehasen Lumpus ein neues Zuhause. In der bunten Gemeinschaft am Krabbenweg fühlt sie sich zum ersten Mal richtig wohl – trotz ihrer großen Füße. Ermutigt von ihren neuen Freunden, darunter die geheimnisvolle Auster und die verwunschene Maria von Perla, wagt sie sich an Land und erkundet die Schönheit Ostfrieslands. Doch als sie eines Tages zurückkehrt, erwartet sie eine überraschende Wendung …Die fantasievolle Geschichte von Stephanie Paatsch (Text) und Simone Hachenberg (Illustrationen) entführt Kinder in eine maritime Welt voller Mut, Freundschaft und Neugier.Weitere Informationen zum Buch gibt es unter: www.deichkroenchen.com Das Deichkrönchen-Erzähltheater findet an folgenden Terminen statt:Mittwoch, 06. und Montag, 11. August 2025Beginn ist jeweils um 14:30 Uhr, Dauer 1 StundeDer Eintritt ist mit Nordsee-Card frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen, zuhören und mitträumen!Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielLükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel

