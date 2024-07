Neue Sommer-Gesundheitsangebote im Wohlfühlbad Koppke in Greetsiel

Die Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel freut sich ihre Angebotspalette im Gesundheitsbereich im Wohlfühlbad Koppke in den Sommerferien ausweiten zu können. Dafür wurden Christina Sanders aus Loquard und Rebekka Krafft aus Hemer (Sauerland) gewonnen.Zusammen mit der Sporttrainerin Christina Sanders greift die Touristik-GmbH eine gute Zusammenarbeit von vor der Corona-Pandemie wieder auf. Frau Sanders bietet wieder Nordic Walking am Meer-Kurse an. Zudem gibt sie ihr Wissen als Fachsportlehrerin und Fachübungsleiterin Reha-Sport in Vorträgen und Workshops weiter. Den Zeitgeist treffend geht sie hierbei den Themen auf die Spur wie „Rücken“, „Selbsthilfe Tipps für Probleme im Kiefer-, Nacken- und Schulter-Bereich“ und „Stress- und Schmerzbewältigungsstrategien für den Alltag“.Rebekka Krafft aus Hemer ist Personal Trainerin und Wellness Coach und bietet in den Sommerferien Massagen für verspannte und müde Muskeln an. „Der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare“ schreibt Christian Morgenstern. Wenn dem so ist, sollten wir nicht unserem Körper Gutes tun, um unserer Seele gut zu tun?Ein gesunder Körper ist zunächst einmal ein großartiges Geschenk. Neben viel Bewegung, einer ausgewogenen Ernährung und genügend Schlaf sollte auch die Seele die verdiente Aufmerksamkeit erhalten. Wer seinem Körper also etwas Gutes tun möchte, liegt mit einer Massage genau richtig.Alle Angebote sind bequem online auf https://shop.greetsiel.de/category/14 buchbar.Ab Montag, dem 01. Juli bis einschließlich Mittwoch, 21. August gelten im Koppke dieMo., Di., Do.: 11:00 Uhr – 18:00 UhrMi. & Fr.: 12:00 Uhr – 18:00 UhrSa. & So.: 10:00 Uhr – 18:00 UhrMo., Di., Do., Fr.: 11:00 Uhr – 22:00 UhrMi.: Damensauna von 09:00 Uhr – 22:00 UhrSa. & So.: 10:00 Uhr - 18:00 UhrDi., 16.07.2024 / 16:00 Uhr – 22:00 Uhr Wellnesstag Motto: Fantasia, im Land der TräumeDo., 22.08.2024 / 16:00 Uhr – 22:00 Uhr Wellnesstag Motto: SummertimeGästeankünfte 146.009 Übernachtungszahlen 799.946Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2024: Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Holi Beach Festival, Kinderfest, Kutter-Korso-Fahrt, Weinfest, Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/ Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:MarketingabteilungTouristik GmbH Krummhörn-GreetsielZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-Greetsiel