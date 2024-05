Neue Sitzbänke auf Wangerooge

Vor wenigen Monaten startete die Gemeinde- und Kurverwaltung Wangerooge einen Aufruf. Gesucht wurden Spenderinnen und Spender, die neue Sitzbänke auf der Insel Wangerooge stiften und somit den Austausch abgängiger Bänke ermöglichen. In kürzester Zeit meldeten sich zahlreiche Interessenten, sodass die Bänke schnell ihre passenden Spenderinnen und Spender gefunden hatten. Bereits in den letzten Jahren hat sich die Möglichkeit eine Sitzbank zu stiften, großer Beliebtheit erfreut. So auch in diesem Jahr. Ob als Erinnerung, als Geburtstagsgeschenk oder zu einem besonderen Hochzeitstag – es gibt viele verschiedene Beweggründe eine Bank zu stiften. „Wir bekamen tatsächlich mehr Anfragen von potenziellen Stifterinnen und Stifter als Bänke zur Verfügung standen. Insbesondere bei den vielen schönen persönlichen Geschichten der Interessenten, die mit dieser Sitzbank die Verbundenheit zur Insel Wangerooge ausdrücken möchten, fällt es nicht leicht, eine Absage zu formulieren“, so Nadine Kopfer, Mitarbeiterin der Gemeinde- und Kurverwaltung.



In der vergangenen Woche stellte nun der Bauhof der Kurverwaltung Wangerooge die Sitzgelegenheiten auf und brachten die personalisierten Messingschilder an. Die neuen Bänke befinden sich auf der Straße zum Westen, auf dem Deckwerk sowie auf dem Deich und laden zum Verweilen mit wunderschönem Ausblick ein. Die Gemeinde – und Kurverwaltung bedankt sich bei allen Unterstützern.



