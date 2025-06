Neue Seiten entdecken

Die Insel von einer neuen Seite entdecken: Für viele Stammgäste und Juist-Kenner ist das nun möglich. Wenngleich viele denken, sie würden die Insel Juist wie ihre Westentasche in- und auswendig kennen, beweisen die Gästeführungen auf dem „Töwerland“ (hochdeutsch: „Zauberland“) das Gegenteil und präsentieren die nur ca. 17 km lange Insel in neuem Licht.: montags, um 14:30 Uhr (alle zwei Wochen im Sommer): Fahrradtour zur Nachhaltigkeit mit Fokus auf Trinkwasserversorgung, Müllentsorgung und Zukunftsstrategien, ausgezeichnet mit dem „Tourismus mit Zukunft“-Preis des Landes Niedersachsen: dienstags um 14:30 Uhr bis Ende Oktober: Spannendes und Kurioses zum Leben auf Juist, Darstellung einiger versteckter Geschichten innerhalb der Ausstellung im Juister Heimatmuseum: mittwochs, 15:00 Uhr in der Hauptsaison (15:00 Uhr von Oktober bis März): Historischer Streifzug durch die Inselgeschichte und das Seebadewesen im 19. Jahrhundert – inklusive humorvoller Anekdoten über verschmähte Badesitten: donnerstags, 15:00 Uhr: Geschichten, die es nur auf einer Insel geben kann, von der Freizeit als Inselkind und von den Eigenheiten des Lebens auf der Insel Juist: In der Hauptsaison fast täglich bei Niedrigwasser, in der Nebensaison zu ausgewählten Terminen: Klassiker auf der Insel, bei dem das Weltnaturerbe Wattenmeer erlebt und erkundet wird. Auf Juist werden unter anderem Wattwanderungen speziell für Kinder, für Einsteiger oder für erfahrene Watt-Erkunder angebotenAlle Informationen zu den Gästeführungen sind auf der Website der Kurverwaltung Juist zu finden: https://www.juist.de/auf-der-insel/veranstaltungen/gaestefuehrungen Juist, eine ca. 17 km lange Insel im Wattenmeer, ist autofrei und gezeitenabhängig. Die Insel ist in der Regel mit der Fähre nur bei ausreichend hohem Wasserstand einmal am Tag zu erreichen. Juist verzeichnet teilweise weit mehr als 60 % Stammgäste. Diese Stammgäste entdecken die Insel von einer neuen Seite mit den Gästeführungen.Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Strandstr. 526571 Juist