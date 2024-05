Neue Schwimmkurse in den Sommerferien

Fast jedes zweite Kind in Deutschland kann nicht schwimmen. „Dagegen müssen wir etwas unternehmen“, findet Vollmar Constapel, Leiter des Erlebnisbad Ocean Wave und des Frisia Bads. Gemeinsam mit Diplom-Trainer Martin Kalk hat er eine Reihe von Schwimmkursen in den Sommerferien entwickelt. „Wir werden an jeweils 15 Tagen, bis zu 20 Kindern das Schwimmen beibringen“, erklärt Martin Kalk. Dazu möchten wir durch den Kurs für das Schwimmabzeichen Bronze für viel mehr Sicherheit bei den Kindern sorgen. In einem Auffrischungskurs kann das bereits Erlernte vertieft werden. Der Tourismus-Service Norden-Norddeich stellt dafür das Frisia Bad zur Verfügung.Der Beginn soll am Montag, den 24.6., sein, dem ersten Tag der Sommerferien. Kursbeginn ist jeweils um 9 oder 10 Uhr. Während des Kurses ist es möglich, dass die Kinder die Gruppe wechseln. So erreichten in den letzten Nichtschwimmerkursen im Schnitt fast alle Kinder die Brust-Schwimmbewegung oder auch das Bronzene Schwimmabzeichen. Dadurch wird gewährleistet, das alle möglichst optimal gefördert werden. 15 Stunden nach Kursbeginn oder auch früher können die Kinder Ihr Seepferdchen in Empfang nehmen, sofern sie alle dafür notwendigen Übungen gemacht haben.Der Schwimmkurs für das Bronze-Schwimmabzeichen beginnt dann um 11 Uhr. Jeweils zehn Kinder werden gemeinsam unterrichtet. Dabei geht Kalk spielerisch vor. Auch hier findet der Unterricht 15 Tage lang an jedem Werktag hintereinander statt.Eine Bedingung müssen die Kinder allerdings erfüllen. Sie müssen mindestens 1,30 m groß sein, damit sie im Schwimmbecken stehen können, und wirklich den Wunsch haben an einem Schwimmkurs teilzunehmen. Die Bronze-Schwimmkurse finden ohne Unterteilung statt.Anmeldungen werden ab sofort unter Angabe vom Namen des Kindes, Geburtsdatum, Adresse und einer Kontakt-Telefonnummer der Eltern per E-Mail an sportlogistik@tonline.de entgegengenommen. Weitere Informationen gibt es unter http://www.koerpermalstift.de . Die Kursgebühr beträgt 150 Euro für den Schwimmkurs und 100 Euro für den Auffrischungs- und Bronzekurs plus 10 Euro für Ausweis und Abzeichen. Die Kinder sollten jeweils 10 Minuten vor Kursbeginn vor Ort sein.Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbHTourismus-Service Norden-NorddeichDörper Weg 2226506 NordenAnsprechpartnerin:Inga GraberLeitung Marketing und Events