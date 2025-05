Neue Partnerschaft für die Biosphärenregion: Auszeichnung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands

Mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung darf sich der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) nun offiziell „Biosphären-Partner“ nennen. Die Urkunde für die Zertifizierung wurde feierlich von Peter Südbeck, Leiter der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, überreicht. „Unsere Partner leisten einen wichtigen Beitrag zur Modellregion für nachhaltige Entwicklung. Wir freuen uns sehr, dass der OOWV jetzt auch Teil des Netzwerks ist und sich als Botschafter für nachhaltigere Handlungsweisen und somit auch für eine lebenswerte Zukunft in der Region einsetzt“, so Südbeck.„Für uns als nachhaltig wirtschaftenden Wasserversorger ist der Schutz der Ressource Wasser essenziell, die Bewahrung von Umwelt und Biodiversität ist Grundlage unserer Arbeit. Das verbindet uns in unserem Verbandsgebiet mit dem Nationalpark und der Biosphärenregion Niedersächsisches Wattenmeer, mit denen wir seit Langem und in zahlreichen Kooperationsverbindungen stehen. Die Begründung der Biosphärenpartnerschaft ist ein weiterer Schritt, um unsere Verbundenheit zu festigen und unsere gemeinsamen Ziele zu verfolgen“, erklärt Karsten Specht, Geschäftsführer des OOWV.Die Partnerschaft eröffnet zahlreiche Synergien, die sich aus gemeinsamen Interessen in verschiedenen Bereichen ergeben. Insbesondere im Trinkwasser- und Gewässerschutz, durch Maßnahmen zum Erhalt der Biodiversität und durch die Sensibilisierung für ressourcen- und umweltbewusstes Handeln können gemeinsam wichtige Impulse gesetzt werden. Bis 2028 soll eine Vielzahl an Projekten umgesetzt werden. Im Fokus steht vor allem die Förderung der Zusammenarbeit zwischen dem OOWV, den Biosphärenschulen und dem Junior-Ranger-Programm. Durch gemeinsame Aktionen und Ausstellungen wird das Bewusstsein für den Schutz von Gewässern und den wertvollen Naturraum gestärkt. Ein weiteres Highlight der Kooperation ist die Teilnahme am Projekt „Trinkwasser mobil“, das seit 2018 besteht und darauf abzielt, im öffentlichen Raum weitere Wasserspender mit hochwertigem Trinkwasser aufzustellen. Dabei sollen auch weitere Akteure aus dem Partner-Netzwerk wie die Biosphärenschulen aktiv mit eingebunden werden.Annette Groth, Abteilungsleiterin der Umweltbildung des OOWV betont: „Ich freue mich sehr, dass wir auf der Grundlage dieser Partnerschaft zukünftig im Bereich der Umweltbildung noch enger kooperieren und unsere gemeinsamen Ziele in der Sensibilisierung für Biodiversität, Umwelt- und Ressourcenschutz in unserer Küstenregion bündeln. Uns verbindet das Konzept einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung.“Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) versorgt rund 1,4 Millionen Menschen mit Trinkwasser und kümmert sich um die Abwasserentsorgung in einem Gebiet, welches sich von der Nordsee bis zum Dümmer See erstreckt. Neben der Versorgung spielt der OOWV eine aktive Rolle im Bereich Umweltschutz und Bildung und fördert die nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen. Weitere Informationen zum OOWV und den Projekten der Umweltbildung sind online unter oowv.de zu finden.Die Mitglieder des Partner-Netzwerks des Nationalparks und der Biosphärenregion Niedersächsisches Wattenmeer fühlen sich der Region stark verbunden. Sie sensibilisieren Menschen für die Einzigartigkeit des Wattenmeeres und setzen sich für den Erhalt des natürlichen und kulturellen Erbes der Region ein und fördern aktiv umwelt- und ressourcenschonende Wirtschaftsweisen sowie eine nachhaltige touristische Entwicklung.Die Zertifizierung als Partner gibt es in nahezu jedem Nationalpark und UNESCO-Biosphärenreservat in Deutschland und basiert auf bundesweiten Mindestkriterien. Mit Unterschrift der Kooperationsvereinbarung wird die Zertifizierung für drei Jahre gültig, dann erfolgt ggf. eine Rezertifizierung nach Überprüfung der Entwicklungsziele. Aktuell zählen 131 Betriebe, 176 Nationalpark-Führer*innen und 18 Biosphärenschulen zum Partner-Netzwerk. Weitere Informationen zur Partnerschaft sowie die Antragsunterlagen zur Zertifizierung sind online unter nationalpark-partner-wattenmeer-nds.de zu finden.Weiterführende Links:Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Virchowstr. 126382 Wilhelmshaven