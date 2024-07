Neue Kurdirektorin in Norddeich

Nach der Trennung von Stefan Krieger im vergangenen Sommer war die Stelle des Kurdirektors beim Geschäftszweig Tourismus und Bäder der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden (WBN) vakant. Jetzt übernimmt eine Fachfrau von der Ostsee.



Den Tourismus kennt Eva Krüger-Linzer wie ihre Westentasche. In der Vergangenheit arbeitete die 48-Jährige Thüringerin bereits an verschiedenen Destinationen, unter anderem in Schleswig-Holstein und zuletzt an der Ostseeküste in Prerow. Von dort zieht es sie nun an die Nordsee. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als Kurdirektorin in Norden-Norddeich“, sagt Krüger-Linzer bei ihrem Amtsantritt.



Sie schließt eine Lücke beim Geschäftszweig Tourismus und Bäder der WBN, die bereits seit einem Jahr klaffte. Die Verantwortung übernahmen zeitweise die Geschäftsführer der Stadtwerke Norden, seit März lenkte Interims-Geschäftsführer und Erster Stadtrat Marcus Aukskel die Geschicke. „Ich freue mich sehr, dass die Stelle der Kurdirektorin nun neu besetzt wird“, so Aukskel. Eva Krüger-Linzer sei mit ihrer Erfahrung ein Gewinn für den Tourismus-Service.



Ihre größte Aufgabe wird es nun sein den Geschäftszweig Tourismus und Bäder der WBN wieder in ruhiges Fahrwasser zu lenken. „Die vergangenen Monate waren nicht immer leicht, mein Dank gilt daher dem gesamten Team des Geschäftszweigs Tourismus und Bäder der WBN“, betont Aukskel. Die Mannschaft habe sehr gute Arbeit geleistet. Frau Krüger-Linzer könne sich auf schlagkräftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen. Jetzt soll sie aber erst einmal ankommen und sich mit den Besonderheiten ihres Wirkungskreises vertraut machen. „Ich werde aber schon in den nächsten Tagen zu einem Pressetermin einladen“, verspricht sie.



