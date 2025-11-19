Neue Folge des Podcasts „SandBankLiebe“ feiert 100 Jahre Schule am Meer auf Juist
Pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum präsentiert die Podcast-Episiode die Schule am Meer: Ein Stück Inselgeschichte voller Mut, Idealismus und nordseetypischer Klarheit
Ein rundes Jubiläum: 100 Jahre „Schule am Meer“
Gemeinsam mit dem ehemaligen Kinder- und Jugendpsychologen Jens Pannemann beleuchtet Sandra Lüpkes das 100-jährige Jubiläum der reformpädagogischen Internatsschule Schule am Meer auf Juist, die 1925 gegründet und 1934 im Nationalsozialismus geschlossen wurde.
In dem Gespräch wird tief in das Logbuch dieser außergewöhnlichen Bildungsstätte geblickt. Die Geschichte der Schüler und Lehrer wird erzählt. Die Schule am Meer wird als ein Ort vorgestellt, an dem Lernen, Kunst und Gemeinschaft neu gedacht wurden – schon vor 100 Jahren.
Lüpkes und Pannemann lassen die Geschichte der Schule lebendig werden und zeigen, wie sehr die Ideale dieser Bildungseinrichtung bis heute nachhallen. Unter anderem gehen die Autorin und der Psychologe der Frage nach, wie strenge Regeln Freiheit wachsen lassen konnten in der Schule am Meer und warum so eine revolutionäre Einrichtung ausgerechnet auf der kleinen Insel Juist eröffnet wurde.
„SandBankLiebe“ – Der Podcast von Juist:
Der Podcast „SandBankLiebe“ wird in Kooperation der Bestseller-Autorin Sandra Lüpkes („Die Schule am Meer“, „Mein Juist“) und der Kurverwaltung Juist produziert. Jede Episode des Podcasts porträtiert einen Menschen, dessen Leben durch Juist geprägt wurde und stellt Orte vor, die es so nur auf Juist gibt.
„SandBankLiebe“ ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen hörbar. Auf der Website des Podcasts finden sich viele interessante Hintergrundinformationen: https://seezeichen.juist.de/podcast-sandbankliebe/
Über Juist:
Die Insel Juist, auch „Töwerland“ – Zauberland – genannt, war schon zu Zeiten der Schule am Meer ein Rückzugsort für Menschen, die Weite, Stille und neue Perspektiven suchten. Die Insel ist ca. 17 km lang und nur ca. 500 m breit, autofrei und durch die Gezeitenabhängigkeit ein Ort der Ruhe. Noch heute spüren Besucher die besondere Atmosphäre, die damals Lehrende und Lernende gleichermaßen inspirierte. Zwischen Dünengräsern und Nordseewind entsteht bis heute ein Gefühl von Gemeinschaft und Achtsamkeit: Es sind Werte, die tief in der Geschichte der Insel verwurzelt sind.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
