Neue Ausstellung im Nordsee Aquarium Borkum

Das Nordsee Aquarium Borkum hat für seine Besucher etwas ganz Besonderes geplant. Ab dem 27. Juli 2024 ist die neue Ausstellung „Die Riffe vor Borkum. Von gefährlichen Untiefen und gefährdeten Meeresbewohnern“ zu Gast. Damit löst sie die bisherige „Meeresmüllausstellung“ des Mellumrats ab, die das Aquarium ein Jahr lang beheimatet hat. Zur Eröffnung wird es von 12.30 bis 14.00 Uhr in der Kulturinsel Gastvorträge mit Publikumsdiskussion von Corinna Peter (Alfred Wegener Institut Bremerhaven), Bernd Meyerer (Bürgerinitiative „Saubere Luft Ostfriesland“) und Clara Winkler von der Deutschen Umwelthilfe (Berlin) geben.Die neue Ausstellung im Nordsee Aquarium öffnet den Blick auf die artenreichen Seegebiete Borkum Riff und Borkum Riffgrund als Lebensraum, Kinderstube und Nahrungs- und Überwinterungsgebiet für besonders viele Nordseetiere. Sie erklärt, wie diese Gebiete kartiert und gemanagt werden. Welche Rolle spielten die Riffe in der Geschichte Borkums? Welche Anstrengungen wurden bisher für den Schutz der Riffe unternommen? Was hat es mit der geplanten Gasförderung vor Borkum auf sich? Und was kann Umwelt-Aktivismus bewirken?Die Ausstellung wurde von Claudia Thorenmeier und Maria Oetjen vom Nordsee Aquarium Borkum in Zusammenarbeit mit Dr. Irit Ittner von IDOS (German Institute of Development an Sustainability Bonn), die zu Nutzungskonflikten um den Borkum Riffgrund forscht, und der Deutsche Umwelthilfe (DUH) erstellt. Auch Corina Peter, die am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven am Projekt zur Wiederansiedlung der Heimischen Auster am Borkum Riffgrund beteiligt ist, erstellt ein Modul für die Ausstellung. Das Modul überStrandungen und Seenotrettung am Borkum Riff unterstützen André Thorenmeier vom Nationalpark-Feuerschiff Borkumriff und Jan Schneeberg vom Heimatverein Borkum, der auch Bilder aus dem Archiv des Heimatvereins zur Verfügung stellen.Vor Borkum gibt es Steinriffe, Austernriffe und Sandbänke wie das Borkum Riff. Vielfältige und artenreiche Lebensräume, die zum Teil in Naturschutzgebieten geschützt sind. Wie weit der Schutz wirklich geht, die Bedrohung der Natur der Riffe durch die Industrialisierung der Nordsee, insbesondere durch die geplante Gasförderung am Borkum Riffgrund, den Kampf von Umweltorganisationen und der Stadt Borkum dagegen sowie die Gefährdung der Schifffahrt früher und heute am Borkum Riff sind Themen der Ausstellung. Viele der Tiere, die am Borkum Riffgrund leben, kann man im Nordsee Aquarium beobachten: Hummer, Seenelken, Taschenkrebse, Seeigel und Seeskorpione. Daher ist das Nordsee Aquarium Borkum genau der richtige Ort, um mit der neuen Ausstellung auf Schönheit und Gefährdung des besonderen Lebensraums der Riffe vor der Insel aufmerksam zu machen.„Wir freuen uns sehr, dass dank der Zusammenarbeit mit Dr. Irit Ittner und vielen Institutionen eine neue Ausstellung zu einem hochaktuellen, vielschichtigen Thema für das Nordsee Aquarium entstanden ist, die unseren Besuchern den Blick auf einen weiteren Bereich der Unterwasserwelt vor Borkum ermöglicht“, so Claudia Thorenmeier vom Nordsee Aquarium.Die Nordseeinsel Borkum (5.300 Einwohner) ist die größte der Ostfriesischen Inseln und beherbergt jährlich ca. 300.000 Übernachtungsgäste mit rd. 2,5 Mio. Übernachtungen. Die strategische inseltouristische Ausrichtung zielt auf die Schwerpunkte Hochseeklima und Vitalität, Sport und Bewegung, Natur und Strand sowie Kultur. Borkum liegt im Weltnaturerbe Wattenmeer, ist staatlich anerkanntes Nordseeheilbad und trägt das Prädikat Allergikerfreundliche Insel (ECARF-Siegel).Die Nordseeheilbad Borkum GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Borkum. In dem Unternehmen sind alle kommunalen wirtschaftlichen Aktivitäten gebündelt: Betrieb der öffentlichen touristischen Einrichtungen (Tourist-Information, Gezeitenland ~ Wasser & Wellness, Nordsee Aquarium, Veranstaltungshaus „Kulturinsel“, die „Spielinsel“ für die Kleinen), Bewirtschaftung des gesamten Strandes sowie der strandnahen Infrastrukturen (Promenade, Kurhalle am Meer mit Gastronomie, Pavillon mit Kurmusik „Musik & Meer“), Vermarktung der Insel, Versorgung der Insel mit Strom, Wasser und Wärme, Betrieb des Nordsee Windport Borkum, einen Großteil des Hafens sowie des Inselflugplatzes. Mit mehr als 150 Mitarbeitenden ist die Nordseeheilbad Borkum GmbH der größte Arbeitgeber auf der Insel.Diese Pressemitteilung wird veröffentlicht von unserem Partner:Nordseeheilbad Borkum GmbHDennis Möller, Marketing/PRT: +49 (0) 49 22 – 933 147