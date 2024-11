Nervenkitzel in Norden

In der idyllischen Küstenstadt Norden braut sich etwas Unheimliches zusammen. Doch keine Sorge, es handelt sich nicht um ein echtes Verbrechen, sondern um ein neues Abenteuer für Krimi-Enthusiasten und Rätselfreunde: das im November neu eröffnete Ostfriesische Krimimuseum im ehemaligen Pflüger-Möbelhaus. Auf 900 Quadratmetern tauchen Besucher in die fesselnde Welt der ostfriesischen Kriminalliteratur ein. Neben Einblicken in die Werke und persönlichen Erinnerungsstücken berühmter Krimi-Autoren, wie Klaus-Peter Wolf, Hans-Jörg Martin und Theodor Reisdorf, warten echte Gänsehautmomente.Plötzlich stehen die Besucher im Polizeikommissariat der beliebten Kommissarin Ann Kathrin Klaasen. Kein Traum – sondern die originalgetreue Kulisse aus den ZDF-Verfilmungen der Ostfriesenkrimis von Klaus-Peter Wolf, der selbst in Norden wohnhaft ist.Ein Highlight, das Krimi-Fans nicht verpassen sollten: Vom 15. bis 24. November 2024 verwandelt sich Norden in ein wahres Gruselparadies. Die ersten Krimi- und Gruseltage versprechen ein Programm, das selbst hartgesottenen Krimi-Fans den Atem rauben wird. Spannenden Krimi-Lesungen und eine nervenaufreibende Spurensuche nach der berüchtigten Giftmörderin Ekke Okken warten auf die Krimi-Fans. Mit dem Besuch der Krimi- und Gruseltage wird der „Weiße Ring Ostfriesland“ unterstützt, eine Organisation, die sich für Opfer von Kriminalität einsetzt.Das Ostfriesische Krimimuseum ist mehr als nur eine Ausstellung. Es ist eine Reise durch die dunkle Seite Ostfrieslands, gespickt mit interaktiven Stationen und einem Kinosaal für exklusive Einblicke. Selbst für die jüngsten Detektive ist gesorgt: Der Bereich der „Nordsee-Detektive“ verspricht spannende Abenteuer für Kinder.Norden, liebevoll auch als „Krimistadt" bezeichnet, hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einem Mekka für Krimi-Fans entwickelt. Viele Besucher pilgern hierher, um die Schauplätze der beliebten Romane zu erkunden. Doch nicht nur in Norden wird die Liebe zur Kriminalliteratur zelebriert. In der friesischen Stadt Jever befindet sich ein weiteres Krimimuseum, das ebenfalls einen tiefen Einblick in die Krimi-Kultur ermöglicht. Hier können Besucher alles über die faszinierende Geschichte der Kriminalliteratur vom frühen 18. Jahrhundert bis 1945, bedeutenden Krimi-Autoren sowie die Verbindung von Kunst und Kultur zu dieser Zeit erfahren.Neben den beiden Städten Norden und Jever bietet die Nordsee-Region weitere spannende Drehorte von Krimiserien- und filmen. Im digitalen Reiseführer der Tourismus-Agentur Nordsee GmbH unter https://www.nordsee53grad.de/erleben/faszinierende-filmkulissen wartet eine Übersicht mit faszinierenden Filmkulissen in der Region darauf, erkundet zu werden, darunter zahlreiche Krimikulissen.