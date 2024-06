Ne Kölsche Ovend, großes Shanty-Festival und DJ-Nacht

Shantys, Kölsche Fröhlichkeit und Party-Hits am Hafen West. Am Freitag, 21. Juni 2024 Uhr feiert Neuharlingersiel zum ersten Mal die kölsche Mundart und Lebensfreude. Um 19.30 Uhr eröffnet der Norddeicher Shantychor 2000 e.V. dieses musikalische Wochenende. Einlass ist ab 19.00 Uhr. Unter dem Motto „Shanty trifft Kölsch“ singt der Chor besondere kölsche Lieder bevor die Kölschen Größen Micky Brühl, Erry Stoklosa, Stephan Milz, Wolfgang Hildebrandt, der Schlagergotti und Jolina Carl das Mikrofon übernehmen.Am Samstag, 22. Juni und Sonntag, 23. Juni 2024 erwarten den Gast zwei Tage voller Shantys. Ob Klassiker des Shantys oder stimmungsvolle Balladen – hier kommt jeder Shanty-Fan auf seine Kosten. An beiden Tagen erklingen ab 10.00 Uhr die mitreißenden Seemannslieder auf der großen Bühne am Hafen West. Die namenhaften Chöre aus Deutschland und den Niederlanden sind der Norddeicher Shanty-Chor, Shanty-Chor Bisperode, Shanty-Chor Accumersiel, Shanty-Chor „Bootsmannkaffee Brake“, Papenburger Shanty-Chor, Shanty-Chor de Noszelie Singers, Shantykoor de Rundezangers, Piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts und die „Magellan Singers“ – Delfzijl.DJ Eikman übernimmt am Samstagabend ab 20.00 Uhr die Bühne. Der Einlass ist ab 20.00 Uhr. Ein Mix aus aktuellen Songs, Partyhits vergangener Epochen und 80er- Kult-Hits bietet auf der After-Party Gelegenheit, in den Sonnenuntergang zu tanzen.Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Während des gesamten Festivals wird es Grillspezialitäten (Thüringer Bratwurst, Pommes frites, Schnitzel etc.) und Fischbrötchen sowie warme Fischspezialitäten geben. Zwei Getränkewagen sowie eine Wein- und Prosecco-Bar stillen den Durst der Besucher.Zusätzlich werden am Samstag Waffeln, Kaffee und Milchshakes angeboten. Für die Kinder gibt es MiniWaffeln. Am Sonntag erwartet die Gäste Tee und hausgemachter Kuchen.Der Eintritt zum Shanty-Festival ist an beiden Tagen kostenfrei. Der Eintritt zu „Ne kölsche Ovend“ beträgt 15,00 Euro pro Person. Der Eintritt zur After-Party mit DJ Eikman beträgt 8,00 Euro pro Person. Karten gibt es online unter www.neuharlingersiel.de und an der Abendkasse.Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:KURVEREIN NEUHARLINGERSIEL E.V.Edo-Edzards-Str. 126427 Thalasso-Nordseeheilbad NeuharlingersielTel.: 04974 – 188 0 | info@neuharlingersiel.de