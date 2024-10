Nationalpark-Haus Carolinensiel präsentiert vielfältiges Programm zu den Zugvogeltagen

Das Nationalpark-Haus Carolinensiel lädt Naturbegeisterte und Vogelfreunde zu einem abwechslungsreichen Programm im Rahmen der 16. Zugvogeltage im Nationalpark Wattenmeer ein. Die Veranstaltungen bieten einzigartige Einblicke in die faszinierende Welt der Zugvögel und das Ökosystem Wattenmeer.Drei thematische Wattwanderungen stehen auf dem Programm: "Zugvögel am Priel", "Mit den Zugvögeln in den Sonnenuntergang" und "Knuttgeschichten", bei der der diesjährige Titelvogel der Zugvogeltage im Mittelpunkt steht. Zwei informative Vorträge widmen sich dem Knutt als Titelvogel sowie dem aktuellen Thema "Vogelzug und Klimawandel".Als besonderes Highlight wird eine Wattwanderung von der Insel Baltrum zurück nach Neßmersiel angeboten. Unter dem Titel "Ohne Navi durch Welt und Watt" erfahren Teilnehmende mehr über die Orientierung von Zugvögeln und die Bedeutung des Wattenmeers für den Vogelzug.Vogelbeobachtende kommen bei der Führung "Rast an der Pütte" auf ihre Kosten. Der Aviathlon, in Zusammenarbeit mit dem Wattwanderzentrum Ostfriesland, fordert Gäste heraus, an vier verschiedenen Standorten in und um Carolinensiel gemeinsam möglichst viele Vogelarten zu identifizieren.Zwei Schiffstouren runden das Programm ab: Eine Fahrt mit dem historischen Fischkutter "Gorch Fock" in Neuharlingersiel zur "Kuttertour zu den Zugvögeln" und eine Ausflugsfahrt "Zugvögel in Sicht" mit der SIW.Die Veranstaltungen können direkt im Nationalpark-Haus Carolinensiel oder online unter https://nationalparkhaus-carolinensiel.regiondo.de/... gebucht werden. NABU-Mitglieder erhalten einen Rabatt.Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Nationalpark-Haus Carolinensiel„Alte Pastorei“Pumphusen 326409 Carolinensiel