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Nacht der Gitarren

Mittwoch, 28. Oktober | 20:00 Uhr / Das Weltbeste der Gitarrenmusik

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Die „Nacht der Gitarren“ steht vor der Tür und verspricht am Mittwoch, den 28. Oktober 2026 um 20:00 Uhr im Pumpwerk ein unvergessliches Erlebnis für alle Liebhaber der akustischen Gitarre.

Mit den Musikern Minnie Marks (Australia), Roxane Elfasci (France), Niwel Tsumbu (Congo), Andre Cavalcante (Brazil). Die „Nacht Der Gitarren“ versammelt die weltbesten Gitarristen für eine Festivaltour (jeweils vier Musiker), wo sie ihre neuesten Originalkompositionen sowie Coverversionen zum Besten geben.

Zu jeder Tour präsentiert „Nacht Der Gitarren“ eine neue Riege von Gitarren-Koryphäen, um diesen sehr speziellen Abend mit Solo-, Duett- und Quartettauftritten zu gestalten und die Virtuosität und Vielfalt innerhalb der Akustikgitarrenwelt herauszustellen. Spannend ist das Festival, weil sich hier nicht nur verschiedene Kulturen treffen, sondern auch jüngere Künstler auf erfahrenere Musiker stoßen. Gerade diese Mischung macht das Geniale bei diesen Konzerten aus. Fans der akustischen Gitarre kommen hier immer auf ihre Kosten, sie lernen jedes Mal neue Talente oder interessante etablierte Künstler kennen.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

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Banter Deich 2
26382 Wilhelmshaven
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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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