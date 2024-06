Nachhaltigkeit zum Anfassen und Mitmachen auf Juist

Nachhaltigkeit und Juist - das gehört schon immer zusammen wie Fisch und Brötchen. Am 11. Juli 2024 veranstaltet die Nordseeinsel Juist nun zum ersten Mal einen Nachhaltigkeitstag, um dieses aktuelle Thema für die Juist-Urlauber begreifbarer zu machen. Außerdem gibt es viele Anregungen, wie man Dinge konkret besser, also nachhaltiger, machen kann. Das Programm des Nachhaltigkeitstages richtet sich an alle Altersgruppen. Die Veranstaltungen sind kostenfrei.Eine interaktive Betrachtung der aktuellen Konsumtrends, unterhaltsam und verständlich für Kinder aufgebaut, mit Überlegungen, wie unser Verhalten in Zukunft aussehen wird und voller altersgerechter Vergleiche – alles mit viel Hoffnung und Humor.Tauschen und verkaufen: Nachhaltig ist auch, das zu verwenden, was wir bereits besitzen, nicht alles sofort wegzuwerfen, sondern einen neuen Besitzer zu findenThema Lebensmittelverschwendung: Gemeinsam werden diejenigen Gemüse zu Gerichten verarbeitet, die für den Handel nicht „schön genug“ sind und sonst im Müll landen würden. Im Anschluss wird das zubereitete Gericht gemeinsam verzehrt.Reparieren, verwenden, weniger konsumieren: Als Koryphäe im Bereich Postwachstumsökonomie spricht Niko Paech darüber, wie der alltägliche Konsum unsere Erde beeinträchtigt und wie unser Leben in Zukunft mit bewussterem Konsum aussehen könnte. Ein Vortrag, der zum Umdenken und Andershandeln einlädt.Ein unterhaltsames Abendprogramm über die Ungewissheit der Zukunft, die menschliche Suche nach Gewissheit und die Folgen des Klimawandels. Jürgen Becker verbreitet Hoffnung und Zuversicht.Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Kurverwaltung JuistThomas VoddeE-Mail: marketing@juist.de