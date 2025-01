NBG geht mit einem eigenen Merchandising-Shop online

Ob Badelatschen, Hamamtuch oder Puzzle – wer sich sein Stück Borkum in die eigenen vier Wände holen möchte, der wird bestimmt unter https://www.borkum.de/webshops/ fündig.Die Nordseeheilbad Borkum GmbH ist seit wenigen Tagen mit einem Merchandising-Shop online, der für alle Borkum-Liebhaber das persönliche Stückchen Insel auf Lager hat und direkt nach Hause liefert. Projektverantwortliche ist Claudia Fink, die mit tatkräftiger Unterstützung des Borkumers Lasse Greve, der den Shop im Rahmen seines Praxissemesters im Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Jade Hochschule, mitgestaltet und mit Leben gefüllt hat. „Als Borkumer, der auf dem Festland lebt, freue ich mich immer über ein wenig Heimatgefühl. So geht es auch vielen Gästen, die sich jedes Jahr auf ihren Borkum-Urlaub freuen, aber auch ein bisschen Insel gerne Daheim hätten. Dafür sind die Produkte im Shop ideal“, so der 27-jährige.Auch Pia Hosemann, Tourismusdirektorin der NBG, freut sich über die digitale Angebotserweiterung: „Das Artikelportfolio spiegelt das maritime Urlaubsflair der Insel wider. Accessoires, Sport, Freizeit, Spiele, Unterhaltung oder Dekoration. Das Angebot ist vielfältig und soll kontinuierlich erweitert werden. Ein großer Dank an unser Team, das viel Arbeit in die Entwicklung gesteckt hat.“Rückfragen können per Mail an shop@borkum.de gesendet werden.Die Nordseeinsel Borkum (5.300 Einwohner) ist die größte der Ostfriesischen Inseln und beherbergt jährlich ca. 300.000 Übernachtungsgäste mit rd. 2,5 Mio. Übernachtungen. Die strategische inseltouristische Ausrichtung zielt auf die Schwerpunkte Hochseeklima und Vitalität, Sport und Bewegung, Natur und Strand sowie Kultur. Borkum liegt im Weltnaturerbe Wattenmeer, ist staatlich anerkanntes Nordseeheilbad und trägt das Prädikat Allergikerfreundliche Insel (ECARF-Siegel).Die Nordseeheilbad Borkum GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Borkum. In dem Unternehmen sind alle kommunalen wirtschaftlichen Aktivitäten gebündelt: Betrieb der öffentlichen touristischen Einrichtungen (Tourist-Information, Gezeitenland ~ Wasser & Wellness, Nordsee Aquarium, Veranstaltungshaus „Kulturinsel“, die „Spielinsel“ für die Kleinen), Bewirtschaftung des gesamten Strandes sowie der strandnahen Infrastrukturen (Promenade, Kurhalle am Meer mit Gastronomie, Pavillon mit Kurmusik „Musik & Meer“), Vermarktung der Insel, Versorgung der Insel mit Strom, Wasser und Wärme, Betrieb des Nordsee Windport Borkum, einen Großteil des Hafens sowie des Inselflugplatzes. Mit mehr als 150 Mitarbeitenden ist die Nordseeheilbad Borkum GmbH der größte Arbeitgeber auf der Insel.Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Nordseeheilbad Borkum GmbHGoethestraße 126757 Borkum