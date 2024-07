NBG geht mit Online-Shop für buchbare Erlebnisse an den Start

Ein Besuch im Neuen Leuchtturm, anschließend eine Führung im Nordsee Aquarium und nachmittags mit den Kindern einen Bastelkurs oder das Kinderkino in der Spielinsel besuchen – wer in seinem Urlaub gerne vorab eine ähnliche Planungssicherheit haben möchte, wird nun unter www.borkum.de/webshops fündig. Die Nordseeheilbad Borkum GmbH (NBG) ist seit wenigen Tagen mit einem Online-Shop am Start, dass der/welcher die Buchung von Erlebnissen und Attraktionen vor dem Urlaub bequem vom Sofa oder von unterwegs möglich macht.„Wir sind glücklich über die digitale Angebotserweiterung und der Möglichkeit für die Gäste von überall und gerne auch frühzeitig ihren Urlaub nach ihren Wünschen zu planen. Aktuell haben wir Angebote der NBG im Programm, in Zukunft werden wir zusätzlich externe und weitere interne Erlebnisse sowie den Kauf von Gutscheinen implementieren können. Es ist ein wachsendes System“, erklärt Tourismusdirektorin Pia Hosemann. Der Kunde erhält die Tickets digital auf sein mobiles Endgerät, ein Ausdruck in Papierform ist nicht mehr notwendig. „In der heutigen Zeit ist es uns wichtig, unnötigen Papiergebrauch zu vermeiden. Auch der Bezahlvorgang lässt sich vollständig online via Paypal abwickeln“, ergänzt Pia Hosemann.Jede Veranstaltung, Führung oder Anwendung erhält einen ausführlichen Beschreibungstext und lässt sich noch wenige Minuten vor Beginn buchen und bezahlen. Rückfragen können jederzeit an shop@borkum.de gestellt werden.Die Nordseeinsel Borkum (5.300 Einwohner) ist die größte der Ostfriesischen Inseln und beherbergt jährlich ca. 300.000 Übernachtungsgäste mit rd. 2,5 Mio. Übernachtungen. Die strategische inseltouristische Ausrichtung zielt auf die Schwerpunkte Hochseeklima und Vitalität, Sport und Bewegung, Natur und Strand sowie Kultur. Borkum liegt im Weltnaturerbe Wattenmeer, ist staatlich anerkanntes Nordseeheilbad und trägt das Prädikat Allergikerfreundliche Insel (ECARF-Siegel).Die Nordseeheilbad Borkum GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Borkum. In dem Unternehmen sind alle kommunalen wirtschaftlichen Aktivitäten gebündelt: Betrieb der öffentlichen touristischen Einrichtungen (Tourist-Information, Gezeitenland ~ Wasser & Wellness, Nordsee Aquarium, Veranstaltungshaus „Kulturinsel“, die „Spielinsel“ für die Kleinen), Bewirtschaftung des gesamten Strandes sowie der strandnahen Infrastrukturen (Promenade, Kurhalle am Meer mit Gastronomie, Pavillon mit Kurmusik „Musik & Meer“), Vermarktung der Insel, Versorgung der Insel mit Strom, Wasser und Wärme, Betrieb des Nordsee Windport Borkum, einen Großteil des Hafens sowie des Inselflugplatzes. Mit mehr als 150 Mitarbeitenden ist die Nordseeheilbad Borkum GmbH der größte Arbeitgeber auf der Insel.Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Kurverein Neuharlingersiel e.V.Edo-Edzards-Str. 126427 Thalasso-Nordseeheilbad Neuharlingersiel