Musikalische Lesung mit Susanne Ziegert aus „Verrat auf Helgoland“ im Torfwerk am 27.09.

Wenn es dunkel wird im Moor, das Waldkäuzchen schreit und der Nebel seine Schwaden geisterhaft ausbreitet, dann ist wieder Krimizeit im MoorInformationsZentrum Wanna. Am 27.09.2024 lädt das Café-Restaurant Torfwerk zum musikalisch begleiteten Abend „Mord, Moor und Musik“ ein.Die neuste Krimihandlung „Verrat auf Helgoland“ von Susanne Ziegert aus Cappeln im Cuxland spielt auf Helgoland. Dort wird der Reisejournalist Casimir Dorst pompös empfangen. Seine Filmaufnahmen sollen den Tourismus ankurbeln. Aber sein Aufenthalt läuft nicht wie geplant. Casimir Dorst wird tot aufgefunden: Mord!Ziegert liest Auszüge aus ihrem neuen Roman vor und gibt dem Publikum unterhaltsame Einblicke in ihren Schreibprozess, die Recherche und die historischen Hintergründe der Handlung. Musikalisch wird die Lesung am Piano und Akkordeon von Jan-Hendrik Ehlers (Musikalische Leitung Stadttheater Bremerhaven) begleitet. Die mörderisch gute Küchenkreationen des Café-Restaurants Torfwerk runden das Programm ab.„Ich freue mich sehr, wieder im MoorIZ zu lesen, die schaurige Herbststimmung im Moor ist eine wunderbare Kulisse für einen Kriminalroman“, sagt die Autorin Susanne Ziegert. Für den jüngsten Fall sendet sie ihre Romanfigur, die Polizeihauptkommissarin Friederike von Menkendorf auf die Nordseeinsel, die vom Festland abgeschnitten ist. Hier unterstützt sie die Wasserschutzpolizei bei der Suche nach dem Mörder des toten Journalisten. Auf mysteriöse Weise verschwanden alle Filmaufnahmen von der Insel, darunter ein Video über den Widerstand der Helgoländer im Zweiten Weltkrieg und eine Reisereportage. Liegt darin der Schlüssel für die Aufklärung? Die Leser und Leserinnen rätseln mit und werden ganz am Ende noch eine gelungene Überraschung überleben.Verrat auf Helgoland ist der fünfte Teil der Küstenkrimireihe mit der Kriminalhauptkommissarin Friederike von Menkendorf. „Die historischen Recherchen für den Kriminalroman „Verrat auf Helgoland“ waren für mich sehr bereichernd. Dabei habe ich auf Informationen des Museums, auf Fachbücher, Gespräche mit Historikern zurückgegriffen. Bewegend waren die persönlichen Gespräche mit Zeitzeugen, die damals als Kinder auf der Insel lebten und den Wiederaufbau begleitet haben.“, berichtet Susanne Ziegert. Mehrmals im Jahr setzt sie nach Helgoland über, gerne auch im Winter, um Ruhe zum Schreiben zu finden.Der Einlass für die Veranstaltung findet über den Eingang des MoorInformationsZentrums statt und beginnt um 18:30 Uhr. Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Karten für die Veranstaltung gibt es über das Ticketsystem auf www.ahlenmoor.de zu erstehen. Ticketpreis:14 €.Eine frühzeitige Buchung wird empfohlen. Auch telefonisch ist nur eine verbindliche Reservierung möglich.Getränke und Speisen sind nicht im Eintrittspreis inbegriffen.Kontakt und Info:MoorIZ, Am Hohen Kopf 3, 21776 Wanna, Tel. 04757 - 81 89 5 58, www.ahlenmoor.de Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Teamleitung TourismusBüro Rathausplatz 1 (hist. Rathaus)Samtgemeinde Land HadelnMarktstraße 2121762 Otterndorf