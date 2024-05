Musik im Park 2024

Der Übergang von Mai auf Juni steht voll im Zeichen der musikalischen Vielfalt in Bad Zwischenahn am Meer. An drei aufeinanderfolgenden Tagen spielen verschiedene Bands auf der Freilichtbühne im Kurpark und bieten vom 31. Mai bis zum 2. Juni Open-Air-Musik.Das Festival startet am Freitag um 19.30 Uhr mit feinstem 60er-JahreRock. Dafür steht Oldenburgs dienstälteste Rockin‘ Sixties Band, dielive auf der Freilichtbühne im Kurpark. Alle Mitglieder sind gestandene Musiker, die den Sound der Zeit ehrlich und leidenschaftlich interpretieren. Erweitertet wird das Repertoire durch Country-, Rock und Blueseinflüsse.Mit Guter-Laune-Musik startet der Samstagnachmittag. Um 14 Uhr steht dieauf der Bühne und wird mit ihrer besonderen Musik und erfrischenden Art das Publikum in Bad Zwischenahn unterhalten. Die ungewöhnlichen Klänge der Orchesterharfe, gemischt mit Gesang, unzähligen Percussioninstrumenten, Ukulele, Ukulelenbass und Hawaiigitarre, lassen jeden Song in seinem ganz eigenen Klang erstrahlen.Ab 16.30 Uhr performenauf der Freilichtbühne. Die Band steht für politischen Folk made in Deutschland. Mit ihrem Album „Libertad“, das im Februar 2022 mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde, präsentieren sie ein breites musikalisches Spektrum. Von null auf hundert in weniger als einer Minute: Wenndie Bühne ab 19.30 Uhr betreten, wird sofort ein Fass aufgemacht. Beat und Rock‘n‘Roll aus den Fifties und Sixties, dazu die wichtigsten Instrumentals jener Tage und auch die eine oder andere Ballade.Am Sonntag wird das Zwischenahner Meer zur einzigartigen Kulisse für das beliebte Shanty-Festival. Von 11 bis 17 Uhr erklingt ein bunter Reigen von Shantys, Seemannsliedern, Balladen und schwungvollen Melodien der Meere.Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:PressesprecherAdrian Schustera.schuster@bad-zwischenahn-touristik.deTelefon: 04403 61 9155