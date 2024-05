Moormerland plant Tourismus-Strategie-Konzept

Die Gemeinde Moormerland erarbeitet mit fachlicher Begleitung durch die dwif-Consulting GmbH aus Berlin aktuell ein Tourismus-Strategie-Konzept. Das letzte Tourismuskonzept ist aus dem Jahr 2008, so dass es nun an der Zeit ist, die Weichen für die touristische Entwicklung neu zu stellen. Dabei möchten wir die Bevölkerung, ihre Meinungen und Wünsche von Anfang an mit in den Prozess einbeziehen: Wie bewerten Sie die (touristische) Infrastruktur? Wo sehen Sie Handlungsbedarf? Wie stehen Sie zum Tourismus und den Gästen?Dies alles ist Thema der Online-Bevölkerungsbefragung. Das Ausfüllen des Fragebogens nimmt ca.10- 15 Min. in Anspruch. So werden aktuelle Informationen aus erster Hand ermittelt, die in das Strategiekonzept einfließen.Ab sofort kann über die Website www.moormerland-tourismus.de unter dem Bereich Service an der Umfrage teilgenommen werden.Die Umfrage läuft bis zum 3.6.2024.Selbstverständlich werden alle Informationen vertraulich behandelt und ausschließlich in anonymisierter Form ausgewertet und veröffentlicht.Ansprechpartnerinnen für die Onlinebefragung beim dwif sind: für inhaltliche Fragestellungen: Martina Kirchhoff-Feil (E-Mail: m.kirchhoff@dwif.de, Tel.: 030 / 757 949 -29), für technische Fragen: Leonie Scherer (Email: l.scherer@dwif.de; Tel. 089 / 237 028 9-26).In der Gemeinde Moormerland stehen darüber hinaus Frau Ines Hinrichs (E-Mail: ines.hinrichs@moormerland-tourismus.de; Tel.: 04954/ 8012503) und Herr Daniel Hoch (E-Mail: d.hoch@moormerland.de; Tel.: 04954/801-146) für Fragen und Informationen gerne zur Verfügung.Die zuständigen Personen hoffen auf eine rege Beteiligung.Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Moormerland TourismusDr.-Warsing-Str.7926802 Moormerland