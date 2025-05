Mobile Tourist-Info neu in Greetsiel unterwegs

Pünktlich zu den Osterferien 2025 erweitert die Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel ihr Serviceangebot: Ein neues, auffällig gestaltetes Lastenfahrrad bringt die Tourist-Information ab sofort direkt zu den Menschen – mobil, flexibel und ganz nah am Gast.Ergänzend zur festen Anlaufstelle der Tourist-Information in der Straße Zur Hauener Hooge 15 ist nun auch eine mobile Variante im Einsatz. Dabei handelt es sich um ein umgebautes Lastenrad, ausgestattet mit großer Transportwanne, Sonnenschirm und einer Beach-Flag. Das auffällige Branding in den rot-weißen Farben der Tourist-Information macht das Rad schon von Weitem gut sichtbar.„Wir möchten unsere Präsenz bei Gästen und Einheimischen deutlich stärken“, erklärt Ursula Jacobsen, Leiterin der Tourist-Information. „Anstatt darauf zu warten, dass die Besucher zu uns ins Friesenhaus kommen, bringen wir die Informationen dorthin, wo sich viele Menschen aufhalten – und das regelmäßig.“ Zu den geplanten Standorten gehören unter anderem der Hafen, der Wohnmobil-Stellplatz, die Zwillingsmühlen sowie größere Veranstaltungen.Mehrmals pro Woche ist das mobile Info-Rad in Greetsiel unterwegs. An Bord: Veranstaltungskalender, Reisebroschüren und weitere Informationsmaterialien. „So stellen wir sicher, dass unsere Gäste noch einfacher und schneller an alle relevanten Informationen gelangen“, so Jacobsen weiter.Doch das Lastenrad ist nicht nur für den Gästeservice im Einsatz. „Wir nutzen es auch, um unsere Gastgeber direkt mit aktuellen Materialien zu versorgen – zum Beispiel bei der Veröffentlichung neuer Veranstaltungskalender“, ergänzt Jacobsen. Zahlreiche Vermieterinnen und Vermieter haben sich bereits für diesen praktischen Lieferservice angemeldet.Nächste Einsätze der mobilen Tourist-Info:Geplant sind wöchentlich zwei Touren durch Greetsiel sowie Einsätze bei Großveranstaltungen – etwa beim Kunsthandwerkermarkt vom 29. Mai bis 1. Juni. Die tatsächlichen Einsätze hängen jedoch vom Wetter und vom Gästeaufkommen ab.Gästeankünfte 156.068 Übernachtungszahlen 838.970Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:MarketingabteilungTouristik GmbH Krummhörn-Greetsiel+49 4926 9188-18[+49 4926 9188-0]maike.habben[email=wolfgang.luebben@greetsiel.de%20]@greetsiel.de[/email]Zur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-GreetsielZur Hauener Hooge 1126736 Krummhörn-Greetsiel