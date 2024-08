Mobile Fußball-Arena begeisterte

Am 17.07.2024 fand in Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit der Gemeinden Westoverledingen und Rhauderfehn sowie der Raiffeisenbank Flachsmeer eG ein aufregender Fußballtag im Rahmen des Ferienpasses statt. Das Event lockte zahlreiche Kinder auf den Fußballplatz des VfL Viktoria Flachsmeer.Unter dem Motto "Gemeinsam aktiv sein" hatten rund 50 Kinder die Möglichkeit, kostenlos an diesem spannenden Fußballturnier im SoccerCourt, eine mobile Fußball-Arena, teilzunehmen. Begeistert stellten sie ihre Fähigkeiten und ihr Können auch an den vielen Fußballparcours, die rund um den SocccerCourt aufgebaut wurden, unter Beweis. Der SoccerCourt wird von verschiedenen Unternehmen aus der Region finanziert.Das Event war nicht nur ein sportlicher Höhepunkt für die Kinder, sondern auch eine großartige Gelegenheit, neue Freundschaften zu schließen und Teamgeist zu entwickeln."Wir freuen uns, dass wir den Kindern einen unvergesslichen Tag voller Spaß und Sport bieten konnten", sagte Jann Bunger von der Jugendarbeit der Gemeinde Westoverledingen. "Es ist uns wichtig, den Kindern und Jugendlichen in unserer Region schöne Erlebnisse in den Ferien zu ermöglichen. Wir bedanken uns bei allen Mithelfern für ihr Engagement und ihre Unterstützung."Der SoccerCourt kann für Veranstaltungen ausgeliehen werden. Weitere Informationen erhalten Sie direkt vom VfL Viktoria Flachsmeer unter den Telefonnummern 0172 9183414 oder 0178 4081252.Die Pressemitteilung wird herausgegeben von usnerem Partner:Gemeinde WestoverledingenBahnhofstraße 1826810 WestoverledingenTelefon: 04955 933 230E-Mail: Kirsten.Beening@westoverledingen.de Web: http://www.westoverledingen.de