Mit einem Sprung ins neue Jahr: Neujahrsanbaden 2025 in Cuxhaven

Vor der Kulisse des Thalassozentrums ahoi! in Duhnen startet das Neujahrsanbaden in diesem Jahr pünktlich zum Hochwasser um 14:00 Uhr. Doch bereits ab 12 Uhr lädt die Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH alle Schaulustigen herzlich ein, bei guter Musik von DJ Toddy, leckerer Grillwurst und heißen Getränken gemeinsam in Feierlaune zu kommen. Wer spontan mit in die Fluten springen möchte, der kann sich noch am Veranstaltungstag vor Ort von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr Uhr anmelden. Die Schwimmerinnen und Schwimmer dürfen sich wie jedes Jahr im Bad umziehen und sich kostenfrei bis zum Start um 14:00 Uhr im Bad und in der Sauna vorwärmen. Auch nach dem Schwimmen stehen Bad und Saunabereich noch bis 18:30 Uhr zur Verfügung. Wer teilnimmt und mit dem Auto kommt, kann in der Parkgarage des Thalassozentrums parken. Zuschauende kommen am besten zu Fuß zum Strand. Nach der eisigen Mutprobe gibt es am Ende natürlich wie immer eine Urkunde.„Das Neujahrsanbaden ist ein Highlight, das jedes Jahr mehr Menschen begeistert“, so Sascha Bange, Badleiter des Thalassozentrum ahoi!. „Mit 444 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im letzten Jahr haben wir einen großartigen Rekord aufgestellt, und ich bin optimistisch, dass wir 2025 noch mehr Mutige zählen werden.“ Und auch Kurdirektor Olaf Raffel ist am Neujahrstag wieder unter den Zuschauenden: „Das Anbaden ist jedes Jahr ein beeindruckendes Spektakel, das nicht nur den Mut der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigt, sondern auch die besondere Gemeinschaft, die wir hier in Cuxhaven erleben. Besonders toll in diesem Jahr ist, dass wir pünktlich zum Hochwasser in die Fluten der Nordsee steigen – perfekte Bedingungen für das Event!“Das Eisbaden am Neujahrstag hat eine lange Tradition und erfreut sich großer Beliebtheit – nicht nur wegen des symbolischen Neustarts ins Jahr, sondern auch aufgrund der gesundheitlichen Vorteile. Der mutige Sprung ins kalte Wasser stärkt das Immunsystem, regt den Kreislauf an und sorgt für ein unvergleichliches Adrenalin- und Glücksgefühl. Die Kombination aus Kälte und anschließender Aufwärmung fördert die Durchblutung und steigert die Widerstandskraft des Körpers. Gleichzeitig ist das Eisbaden eine mentale Herausforderung, die Überwindung erfordert und den Zusammenhalt in der Gemeinschaft stärkt.Doch trotz aller Vorteile ist Vorsicht geboten: Sicherheit steht an erster Stelle. Besonders Einsteiger sollten die Zeit im Wasser behutsam dosieren und sich auf das Erlebnis gut vorbereiten. Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder anderen gesundheitlichen Risiken wird empfohlen, vorab ihren Arzt zu konsultieren. Mit der richtigen Vorbereitung und Umsicht wird das Eisbaden zu einem unvergesslichen und gesunden Start ins neue Jahr. Beim Neujahrsanbaden in Duhnen sorgen wie in jedem Jahr Helfer von THW, Feuerwehr, DLRG, dem Deutschen Roten Kreuz und der Stadt Cuxhaven für die Sicherheit am und im Wasser.• Ab 12 Uhr: Musik, Getränke und Grillwurst am Strand• 11:30 bis 13:30 Uhr: Anmeldung im Eingangsbereich des Thalassozentrum ahoi!, Umziehenund Aufwärmen in Bad und Sauna• 14:00 Uhr: Gemeinsames Neujahrsanbaden in der Nordsee• Bis 18:30 Uhr: Entspannen und Aufwärmen in der Therme und SaunaJetzt anmelden! Die Anmeldung ist bis zum 28. Dezember 2024 (12:30 Uhr) über das Anmeldeformular online möglich. Kurzentschlossene können sich auch am Veranstaltungstag vor Ort zwischen 11:30 und 13:30 Uhr im Thalassozentrum ahoi! anmelden.Seien Sie dabei, wenn wir das Jahr 2025 mit einem Sprung in die Nordsee und jede Menge guter Laune begrüßen.Direkter Link zur Anmeldung Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Nordseeheilbad Cuxhaven GmbHCuxhavener Straße 92,27476 Cuxhaven