Mit dem Nordsee-Reisepass die Region erkunden – 2. Auflage im neuen Design und mit digitalen Features

Zusätzliche Stempelboxen in freier Natur laden dazu ein, die landschaftlichen Highlights der Region auf nachhaltige Weise zu entdecken. In Kombination mit den neuen QR-Codes an den Stempelstationen, die zu informativen Kurz-Videos über die jeweiligen Sehenswürdigkeiten führen, entsteht das neue Projekt „QR-Code-Safari“. Perspektivisch wird es zudem möglich sein, die besuchten Stationen digital abzustempeln, um die eigene Reiseroute noch besser zu organisieren. Dieses innovative Angebot wird mit Unterstützung der NBank durch das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung gefördert.„Der Erfolg der ersten Auflage hat uns ermutigt, den Nordsee-Reisepass weiterzuentwickeln und mit neuen Funktionen zu bereichern“, erklärt TANO-Geschäftsführer Mario Schiefelbein. „Neben dem spielerischen Element durch das Sammeln von Stempeln wollen wir den Gästen und Einheimischen noch mehr wertvolle Inhalte zum Thema Klimawandel und digitale Unterstützung beim Erkunden unserer schönen Heimat bieten.“Insgesamt 20 neue Stempelboxen werden in den nächsten Wochen nach und nach aufgebaut. Die TANO arbeitet dabei eng mit touristischen Partnern zusammen, um das Netz der Verkaufs- und Stempelstellen weiter auszubauen. Bereits jetzt sind über 200 Standorte Teil des Projekts.Erstmalig unterstützt auch die Wirtschaft den Nordsee-Reisepass: Die EWE AG engagiert sich als Partner und trägt so zur weiteren und nachhaltigen Entwicklung des Nordsee-Reisepasses bei. Als regional verwurzeltes Unternehmen setzt sich EWE insbesondere für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Energieversorgung ein. „Die Kooperation ermöglicht es uns, das Naturerlebnis der Gäste weiter zu bereichern und gleichzeitig auf wichtige Klimaschutzmaßnahmen und die wichtige Rolle unserer Region bei der Gestaltung der Energiewende aufmerksam zu machen“, freut sich Carsten Niederberger, Projektleiter Sponsoring bei der EWE AG.Das Konzept bleibt dabei seinem nachhaltigen Ansatz treu: Die Einnahmen aus dem zehn Euro teuren Pass fließen weiterhin in Anpflanzungen, das Aufstellen von Bänken und ähnliche Maßnahmen an der Nordsee. Passinhaber können sich nicht nur informieren, sondern sich auch aktiv beteiligen und an Pflanzaktionen teilnehmen. Wer nicht persönlich dabei sein kann, erhält auf der Projekt-Website umfassende Einblicke in die Maßnahmen.Zudem dürfen sich alle Passinhaber auf drei Gewinnspiele freuen, bei denen exklusive Preise aus der Nordsee-Region auf die Gewinner warten. Der Pass, der in seiner zweiten Auflage einen grünen Anstrich erhielt, ist bei den Tourist-Informationen, im Buchhandel und online bei der TANO erhältlich.Weitere Informationen und Updates gibt es auf www.nordsee-reisepass.de