Mehr Meer erleben und gewinnen: Urlaub an der Nordsee mit Extra-Vorteil

Es beginnt wie jeder gute Nordseeurlaub: Wind in den Haaren, Sand zwischen den Zehen und ein Fischbrötchen in der Hand, das man gut vor den Möwen schützen sollte. Ob auf dem Deich von Norddeich, im Hafen von Greetsiel, zwischen den Strandkörben in Dornum oder beim Campen in Butjadingen – der Norden erfreut sich wachsender Beliebtheit und empfängt seine Gäste mit Weite, Ruhe und echtem Küstencharme.Und als wäre das nicht schon genug, gibt es noch etwas obendrauf, denn der Urlaub an der niedersächsischen Nordseeküste lohnt sich für Strandfans in diesem Jahr gleich doppelt: Wer zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2025 in einem der teilnehmenden Küstenorte – darunter Krummhörn-Greetsiel, Norden-Norddeich, Dornum, Wangerland, Butjadingen und die Wurster Nordseeküste – Urlaub macht, kann mit seiner Gästekarte „NordseeCard“ am offiziellen NordseeCard-Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen gibt es den „Nordsee-Flitzer“ – einen vollelektrischen BMW Mini Cooper SE im Wert von über 40.000 Euro.Die Teilnahme ist denkbar einfach: Über die Website www.die-nordseecard.de/... geben Gäste ihre NordseeCard-Nummer sowie die besuchte Gemeinde an – und schon landen sie im Lostopf. Eine Teilnahme ist nicht nur während des Urlaubs möglich: Wer ab dem 1. Januar 2025 bereits an der Nordsee war, kann rückwirkend bis zum 31. Dezember 2025 noch mitmachen.Die NordseeCard ist die Gästekarte der Nordseeregion und Nachweis für den entrichteten Gästebeitrag. Es gibt sie automatisch vom Gastgeber oder in der Tourist-Info im Urlaubsort bei Zahlung der Gebühr. Zugleich ist sie der Schlüssel zu zahlreichen Vergünstigungen vor Ort, egal ob Museum, Wattwanderung oder Wellness und in diesem Jahr sogar zum Gewinnspiel. Damit punktet sie nicht nur mit vielen Vorteilen, sondern macht den Nordseeurlaub mit etwas Glück noch unvergesslicher.Rolf Kopper und Benjamin Buserath, Geschäftsführer der Nordsee GmbH, wecken die Begeisterung für den Urlaub an der See: „Mit der NordseeCard schaffen wir für unsere Gäste nicht nur Vorteile vor Ort, sondern auch einen echten Mehrwert darüber hinaus. In diesem Jahr wird der Nordseeurlaub damit noch spannender – denn es gibt auch die Chance, einen vollelektrischen BMW E-Mini zu gewinnen“, so Rolf Kopper. Diesen nachhaltigen Nordseeflitzer kann man in Krummhörn-Greetsiel, Butjadingen, Dornum und im Wangerland für Ausflüge mieten. Benjamin Buserath ergänzt: “Mit der NordseeCard ist die erste Spritztour für bis zu vier Stunden sogar kostenlos. Am besten bei uns schon mal Probefahren und dann erfolgreich am Gewinnspiel teilnehmen!“Wer bei Urlaubsantritt noch nichts vom NordseeCard-Gewinnspiel mitbekommen hat, wird spätestens vor Ort darauf aufmerksam: Plakate, Flyer, Bierdeckel und viele weitere charmante Urlaubsbegleiter weisen entlang der Küste und in den teilnehmenden Orten auf das Gewinnspiel hin und sind nicht zu übersehen. Gastgeber können sich zudem in den Tourist-Infos mit Infomaterial eindecken und damit ihren Gästen den Urlaub zusätzlich versüßen!Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Teilnahme unter: www.die-nordseecard.de/gewinnspiel Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner