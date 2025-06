„Meerblicke“ – Achtsamkeitsplaylist bringt die Ruhe von Juist in deinen Alltag

Eine neue Möglichkeit zur Achtsamkeit: Mit „Meerblicke“ bietet die Insel Juist eine Playlist, die Menschen hilft, den hektischen Alltag zu entschleunigen und sich für kurze Momente der Ruhe und des inneren Friedens zu öffnen.Inspiriert von der einzigartigen Natur der Nordseeinsel, bietet „Meerblicke“ insgesamt 45 Impulse, die den Klang des Meeres mit einfachen Achtsamkeitsübungen kombinieren. Die kurzen Audioimpulse laden dazu ein, für einen Augenblick innezuhalten, bewusst zu atmen und die Weite des Meeres sowie die Stille des Wattenmeers zu erleben – ganz gleich, wo man sich gerade befindet.„Meerblicke“ ist mehr als nur eine Playlist – Es ist eine tägliche Begleitung für alle, die bewusst im Moment leben möchten. Jeder Impuls beginnt mit dem beruhigenden Klang der Wellen und enthält eine kurze, leicht umsetzbare Übung, die es dem Zuhörer ermöglicht, sich im hektischen Alltag zu entspannen und wieder mit sich selbst in Kontakt zu treten.„Unsere Insel Juist ist ein Ort der Ruhe und der natürlichen Schönheit. Mit den „Meerblicken“ möchten wir diese entspannende Atmosphäre auch denjenigen zugänglich machen, die nicht auf der Insel sind“, erklärt Thomas Vodde, der Marketingleiter der Kurverwaltung Juist. „Durch die Achtsamkeitsübungen wollen wir den Menschen helfen, die Verbindung zur Natur zu spüren und gleichzeitig ihre innere Balance zu finden.“„Meerblicke“ richtet sich an alle, die Achtsamkeit und innere Ruhe in ihren Alltag integrieren möchten – Sei es in der Hektik des Büroalltags, auf Reisen oder zu Hause. Die Impulse sind einfach und schnell umsetzbar und erfordern keine Vorkenntnisse in der Achtsamkeitspraxis. Die Übungen können jederzeit und überall durchgeführt werden, um einen Moment der Entschleunigung zu erleben.Die „Meerblicke“-Playlist ist ab sofort auf der Website https://achtsam.juistpost.de/ verfügbar und kann kostenlos abgerufen werden. Sie richtet sich an alle, die sich mehr Ruhe und Achtsamkeit in ihr Leben wünschen, und möchte eine kleine Auszeit aus dem hektischen Alltag bieten.Juist, eine der sieben Ostfriesischen Inseln, ist bekannt für ihre unberührte Natur, den endlosen Sandstrand und das Wattenmeer, das zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Die Insel bietet nicht nur eine idyllische Umgebung für Erholung und Entspannung, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten für Naturerlebnisse und Achtsamkeit.Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Strandstr. 526571 Juist