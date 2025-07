Malend etwas Neues wagen und neue Fähigkeiten entdecken

Die naturbelassene Insel Juist bietet ideale Bedingungen für künstlerisches Arbeiten: Weite Landschaften, besondere Lichtverhältnisse und eine ruhige Atmosphäre schaffen Raum für Kreativität. Über das ganze Jahr hinweg finden auf Juist verschiedene Malkurse statt. Von klassischen Aquarell-Workshops bis hin zu modernen Techniken werden bei den Malkursen auf Juist unterschiedliche Techniken und Fähigkeiten vermittelt. Das abwechslungsreiche Mal- und Zeichen-Angebot richtet sich an Einsteiger ebenso wie an erfahrene Kunstschaffende und verbindet künstlerische Entwicklung mit der inspirierenden Naturkulisse der Nordseeinsel.Termin: Montag, 17.11., bis Freitag, 21.11.2025Teilnahme: 410 €Die erste Winterakademie auf Juist ist eine Veranstaltungsreihe als Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Norden und bietet eine ganze Woche mit Rahmenprogramm zum Stressabbau und Kreativ werden an. Die Anmeldefrist endet am 22.09.2025.Diese Kurse werden im Rahmen der Juister Winterakademie 2025 angeboten:- Aquarellmalkurs: „Himmel, Meer und Weite“- Kreativkurs: „Auszeit Bücherwerkestatt“- Collagenkurs: „Faszination Collage“- Zeichenkurs: „Raum und Fläche“Alle Informationen zur erstmalig in 2025 stattfindenden Winterakademie auf Juist finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/suche?dcsearch=winterakademie Termin: Dienstag, 17.03., bis Freitag, 20.03.2026Teilnahme: 450 €Kursleiterin Julia Nierade vermittelt in diesem Workshop die Grundlagen des Malens am Thema der Elemente. Auch wird die Herstellung der eigenen Farben aus Pigmenten gelehrt. Am Nachmittag des Kurstages findet eine passende Gesundheitsanwendung zum täglichen Element statt.Alle Informationen zu Kurs „Elemente malen“ finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/seminar-elemente-malen-julia-nierade Auch 2026 werden auf Juist im Inselmuseum Malkurse stattfinden. Die seit Jahren stattfindenden Kurse sind noch Geheimtipps.- Aquarellmalkurs „Juister Inselimpressionen“o Termin: Kurs 1: Mittwoch, 11.03., bis Freitag, 15.03.2026 | Kurs 2: Sonntag, 15.03., bis Dienstag, 17.03.2026o Teilnahme: 250 €o Kursleiterin Susanne Hohaus, freiberufliche Malerin, erstellt gemeinsam mit den Teilnehmern inseltypische Motive Schritt für Schritt. Vor allem die Kombination der für die Aquarellmalerei typischen Nass-in-Nass-Technik wird in diesem Kurs vermittelt.- Zeichenkurs „Inselskizzen“o Termin: Kurs 1: Donnerstag, 30.04. & Samstag, 02.05.2026 | Kurs 2: Donnerstag, 07.05., & Samstag, 09.05.2026o Teilnahme: 150 €o Kursleiterin Elke Bokermann, Grafikdesignerin, vermittelt die Grundlagen des Zeichnens. Mit Vorübungen und unter Anleitungen entsteht ein individuelles Studienblatt und die liebsten Inselmotive werden durch die Teilnehmer zu Papier gebracht.Alle Informationen zu den Malkursen im Juister Inselmuseum finden sich auf der Website des Inselmuseums: https://inselmuseum-juist.de/aktuelles/alle-veranstaltungen/ Juist ist eine autofreie Insel im Weltnaturerbe Wattenmeer. Die 17 km lange Insel ist gezeitenabhängig. Der Transport von Waren und Menschen wird über Pferdekutschen und Fahrräder sichergestellt. So erfüllt Ruhe und Langsamkeit die Insel. Die Lage mitten im Nationalpark Wattenmeer macht Juist zu einem wahren Hort der Ruhe und Natur, sodass es vielen Menschen auf Juist leichter fällt, ungestört kreativ zu sein, als dies auf dem Festland der Fall ist.Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Strandstr. 526571 Juist