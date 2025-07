Magie auf Juist: Zauberworkshop mit Bodo Becker begeistert Kinder

Vom 4. bis 7. August 2025 verwandelt sich Juist in eine Bühne der Magie. Der Profizauberer Bodo Becker lädt Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren zu einem einzigartigen Zauberworkshop ein, der nicht nur verblüfft, sondern auch das Selbstvertrauen der teilnehmenden Kinder stärkt.An jedem Tag des Workshops werden unterschiedliche Themen behandelt, sodass auch die Teilnahme an mehreren Tagen sinnvoll ist.Montag, 04.08., bis Donnerstag, 07. 08.2025täglich von 15:00 bis 17:00 UhrHaus des Kurgastes, Seminarraum8 – 12 Jahre20 € pro Tag juist.shop/veranstaltungen erworben werden.Bodo Becker, erfahrener Zauberkünstler, Erzieher und Arbeitspädagoge, vermittelt in seinem Workshop nicht nur faszinierende Zaubertricks, sondern legt besonderen Wert auf die Förderung von Selbstvertrauen und Resilienz. Sein Projekt „Mit Zaubern stark werden!“ kombiniert verblüffende Zauberkunst mit unterhaltsamer Moderation und pädagogischem Feingefühl. Die Kinder erhalten exklusive Einblicke in die Welt der Magie und lernen, wie sie Tricks wirkungsvoll präsentieren können.Alle Informationen zum Zauberworkshop finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/zauberworkshop-fuer-kinder-mit-bodo-becker Juist bietet ein umfangreiches Programm für Kinder und Jugendliche. Von kreativen Bastelstunden über spannende Wattwanderungen bis hin zu sportlichen Aktivitäten wie Beachvolleyball und Spikeball: Die Insel hält für jeden Geschmack etwas bereit. So kann entweder kreativ oder aber sportlich beinahe von morgens bis abends täglich etwas erlebt werden.Juist, oft als „Töwerland“ bezeichnet, ist eine autofreie Insel im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Die besondere Atmosphäre der Insel, geprägt von Ruhe, Natur und frischer Meeresluft, bietet den idealen Rahmen für Familienurlaube. Kinder können hier unbeschwert spielen, die Natur entdecken und an vielfältigen Aktivitäten teilnehmen, während Eltern die entspannte Umgebung genießen. Die Kombination aus erlebnisreichen Programmen und der einzigartigen Inselkulisse macht Juist zu einem unvergesslichen Urlaubsziel für Groß und Klein.Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/ Kurverwaltung JuistStrandstr. 526571 Juist