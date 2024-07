MACHT EUCH SOMMERSICHER! DLRG/NIVEA-Strandfest im Nordseebad Otterndorf

Am 25. Juli ist es von 14 Uhr bis 17 Uhr wieder so weit und die Deutsche LebensRettungs-Gesellschaft (DLRG) verwandelt zusammen mit ihrem Partner NIVEA den Strand im Nordseebad Otterdorf in ein großes, buntes Spiel-Paradies für mehr Sicherheit im und am Wasser und in der Sonne. Junge Rettungsschwimmer:innen machen sich auf den Weg nach Otterndorf. Im Gepäck jede Menge Wissenswertes rund um Wasser, Schwimmen lernen und Sonnenschutz.Unter dem Motto »Seepferdchen für alle« führen Rettungsschwimmer:innen Eltern und Kinder spielerisch an das sichere Verhalten am und im Wasser heran, ein wichtiges Thema. »In entspannter Urlaubsatmosphäre machen wir spielerisch auf die Baderegeln, das Schwimmen lernen und Sonnenschutz aufmerksam, damit Kinder und Eltern den Strandurlaub heute und auch in Zukunft sorgenfrei genießen können«, erklärt Tourleiterin Maiken Stolze.Neben Tipps zum Schwimmen lernen und den Baderegeln steht bei den dreistündigen kostenlosen Strandfesten vor allem der Spaß im Vordergrund: Kleine wie große Strandfestbesucher:innen können sich auf einer Hüpfburg austoben, an anderen Stationen hautnah erleben, was für das Schwimmen lernen wichtig ist, die Baderegeln puzzeln, echte Rettungsgeräte ausprobieren oder Erste-Hilfe-Techniken erlernen. Auch die Wirkung eines guten Sonnenschutzes wird erlebbar: Eine UV-Kamera zeigt eindrucksvoll, wie die Sonneneinstrahlung unsere Haut beeinflusst. So können Besucher:innen zum Beispiel erfahren, wie wichtig UV-Schutz ist, welche Sonnenschutzprodukte für ihren individuellen Hauttyp am besten geeignet sind und wann es an der Zeit ist, nachzucremen.Im Bühnenprogramm fiebern die kleinen und großen Strandfestbesucher:innen beim Puppentheater mit, gehen auf ein Robbenrennen und begeben sich mit bunten Schwungtüchern auf eine Reise ans Meer. Gegen eine kleine Spende zugunsten der DLRG gehen die Besucher:innen auf Strandfest-Entdecker-Tour und haben die Chance auf tolle Gewinne, indem sie an den Stationen knifflige Fragen beantworten.Am Ende des Strandfests werden NIVEA Wasserbälle an die Besucher:innen verteilt. Sie verwandeln den Strand kurzzeitig in ein blaues Meer. »Das ist jedes Mal ein faszinierendes Bild«, berichtet Stolze. »So viele strahlende Kinderaugen, wenn unsere kleinen Besucher:innen ihren Ball bekommen und ihn natürlich mit nach Hause nehmen dürfen.«Übrigens: Damit die DLRG auch außerhalb der Strandfest-Saison für Sicherheit im und am Wasser sorgen kann, verdoppelt NIVEA am Ende jeden Jahres die gesammelten Spenden. 2023 kamen auf diese Weise mehr als 10.000 Euro zusammen. Insgesamt konnten bisher 181 Rettungsboote gekauft und in den Dienst der DLRG gestellt werden.Die genauen Tourdaten und Stationen sowie weitere Informationen zu den Strandfesten finden Sie unter www.dsg.dlrg.de/strandfest und www.nivea.de/dlrg DSG DLRG Service Gesellschaft mbHMaiken StolzeProjektleitungTel.: 05723 955 730Mail: Strandfest@dsg.dlrg.deBeiersdorf AGJanina NiednerMarketing GermanyTel.: 040 4909 3746Mail.: Janina.Niedner@beiersdorf.comDLRG UND NIVEA – STARKE PARTNER SEIT 50 JAHRENSicherheit, Lebensqualität, Verantwortung: Das steht im Mittelpunkt der frühkindlichen Lernprogramme, die DLRG und NIVEA gemeinsam ermöglichen. Seit über 50 Jahren leisten die Partner wichtige Aufklärungsarbeit über die Gefahren am Wasser und in derSonne. Mit dem jährlich ausgelobten „NIVEA-Preis für Lebensretter“ fördern NIVEA und DLRG außerdem das ehrenamtliche Engagement junger Menschen, die in ihrer FreizeitVerantwortung für andere übernehmen.Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Stadt OtterndorfMarktstraße 2121762 Otterndorf