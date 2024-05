Lüttes Altstadtfest im Nordseebad Otterndorf

Zwei Musikbühnen auf dem Kirchplatz und dem Rathausplatz, die von den Bands »Return« und »Back to Beat« sowie den DJs »DJ Jannik« und »DJ Tony Oliveira« bespielt werden,

»Lütt(er)«, regional und mit ganz viel Otterndorf-Liebe und Charme. Auf zwei Bühnen gibt es abends Musik, die zum Tanzen und Feiern einlädt. Am Freitagabend werden die Bühnen von der Band »Return« und DJ Jannik bespielt, am Samstagabend sorgen die Band »Back to Beat« und DJ Tony Oliveira für die richtigen Beats zum Tanzen und Feiern.Ausgesuchte Food- und Getränkestände mit einem internationalen Angebot sorgen für kulinarische Genüsse, eine bunte Mischung von Verkaufsständen mit Kunsthandwerk und vielem mehr laden zum Bummeln und Stöbern ein und das vielfältige Kinderprogramm in der »Otterndorfer Spielstraße« sowie der beliebte Flohmarkt am Samstag – ab 8 Uhr gibt es die besten Schätze zu entdecken – geben dem Lütten Altstadtfest den letzten Schliff.Es wird wieder eine Feier für Einheimische und Besucher:innen, wo jede:r willkommen ist. Ein bisschen so, wie schon beim ersten Altstadtfest im August 1977 als einige Bürger:innen die Idee für das Altstadtfest hatten, das inzwischen zu einem Fest geworden ist, das bis heute zu den größten und attraktivsten in der Region zählt.Auch für 2024 haben die Stadt Otterndorf und das Organisationskomitee wieder ein tolles Angebot zusammengestellt mit:Das Festgelände öffnet am Freitag, den 26. Juli, um 15 Uhr. Die Musik verklingt dann gegen Mitternacht und die Büdchen haben zum Teil noch bis 1 Uhr geöffnet.Am Samstag beginnt bereits um 8 Uhr der große Flohmarkt und gegen 11 Uhr ist das gesamte Festgelände wieder »belebt«. Enden wird das Lütte Altstadtfest zeitlich wie am Freitag: Um Mitternacht endet die Musik und die Büdchen haben zum Teil noch bis 1 Uhr geöffnet.Noch mehr Informationen sind online unter www.luettes-altstadtfest.de zu finden.Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Stadt OtterndorfMarktstraße 2121762 Otterndorf