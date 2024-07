Live am Deich am Strand von Dornumersiel

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die langersehnte Rückkehr der beliebten Veranstaltungsreihe "Live am Deich" in Dornumersiel. Vom 25. Juni bis zum 20. August haben Gäste und Einheimische immer dienstags von 19:00 bis 21:00 Uhr die Gelegenheit, den Klängen verschiedener regionaler Künstler zu lauschen und einen entspannten Abend vor der Kulisse des Dornumersieler Strandes zu erleben.



Auch in diesem Jahr erwartet Besucherinnen und Besucher wieder ein vielfältiges musikalisches Programm. Abgerundet wird die Veranstaltung durch ein kleines kulinarisches Angebot und Stockbrot backen.



Künstler:



25.06. Jürgen Brinker



02.07. Oliver Jüchems



09.07. Helge Plavenieks



16.07. Adenalin



23.07. Drop Out



30.07. Adams Family



06.08. Helmut Bengen



13.08. Die ungesteckerten 3



20.08. Holger Aden



Der Eintritt ist frei.



