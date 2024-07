Lichternacht verwandelt Kurpark in ein Farbenmeer

Sie zählt zu den absoluten Highlights im Veranstaltungskalender in Bad Zwischenahn, die Lichternacht im Kurpark. Am Samstag, 20. Juli, können – wie in den Vorjahren üblich – wieder tausende Besucher das Farbspektakel am Zwischenahner Meer genießen. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.Einmal im Jahr verwandelt sich der Kurpark hinter der Wandelhalle in ein Meer aus prächtigen Farben. Stimmungsvoll illuminierte Objekte und hunderte Lichtquellen erzeugen direkt am Zwischenahner Meer ein unvergessliches Erlebnis für jeden Besucher. Neben Strahlern, Lichterketten oder Kerzen werden auch die zwei großen Schirme vor der Freilichtbühne für Aufsehen sorgen. Diese können ihre Farbe wechseln und lassen den Bereich vor der Bühne in immer neue Farbwelten eintauchen.Musikalisch hat die Hamburger Band „Café du Soul“ das Zepter an diesem Abend in der Hand. Das Akustik-Trio besticht bei ihren Auftritten mit dem Besten aus Soul, Pop und Latin-Hits von den 60ern bis heute. Später am Abend, wenn es vollständig dunkel in Bad Zwischenahn geworden ist, zeigen die Feuerkünstler von „Devilsfire“ auf der großen Wiese den Zuschauer ihre atemberaubende Show. Die drei Künstlerinnen und Künstler begeistern die Zuschauer dabei mit waghalsigen und riskanten Showelementen, wie Feuerschlucken, Feuerschlucken und dem beeindruckendem „Funkenregen“ über eine Person.Auch in diesem Jahr wird es wieder das beliebte Fackelschwimmen der DLRG geben. In der Dämmerung – erfahrungsgemäß ab 22 Uhr – steigen rund 100 Schwimmerinnen und Schwimmer mit ihrer brennenden Fackel in das Zwischenahner Meer und präsentieren dabei ihre Choreografie. Anlässlich des 900-Jahr-Jubiläums haben die Fackelschwimmer etwas Besonderes vorbereitet.Dazu bieten viele verschiedene Stände den Gästen beste Verpflegung. Von der klassischen Bratwurst über zahlreiche Crêpes-Varianten, bis zur Pizza oder Grill-Spezialitäten – hier dürfte jeder hungrige Magen etwas passendes finden. Und auch ein Eis zum Nachtisch darf nicht fehlen.Weitere Informationen zu der Veranstaltung finden sich online unter www.bad-zwischenahn-touristik.de/... Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Bad Zwischenahner Touristik GmbHUnter den Eichen 1826160 Bad Zwischenahn