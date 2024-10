Lichterfest mit Markt und Livemusik am 16. Oktober 2024 im Sielhof-Park

Wenn die Blätter im Herbst in leuchtenden Farben erstrahlen und die Tage wieder kürzer werden, lädt der Kurverein Neuharlingersiel e.V. herzlich zu seinem Lichterfest im Sielhof-Park ein.Die Bäume, Wege, Gebäude und Brücken leuchten in vielfältigen Farben und der Sielhof-Park verwandelt sich bei Einbruch der Dunkelheit in ein strahlendes Lichtermeer. Dabei wird eine zauberhafte Atmosphäre geschaffen.Ab 14.00 Uhr präsentieren über 20 Stände herbstliche Produkte. Das kulinarische Angebot umfasst unter anderem Bratwurst, Pommes Frites und heiße Suppen. Softdrinks, Fassbier, Glühwein und Sanddorngrog ergänzen das Angebot.Ab 18.00 Uhr sorgt das „Duo Infernale“ am Pavillon des Sielhof-Parks für musikalische Unterhaltung.Für die kleinen Besucher hat der Leuchttürmchen-Club ein spezielles Programm vorbereitet.Die Kinder können Pancakes in einer Pfanne über offenem Feuer zubereiten, wobei verschiedene Toppings zur Auswahl stehen. Der Höhepunkt des Festes ist der Laternenumzug zum Kutterhafen, der nach dem Platzkonzert des „Spielmannszuges Esens“, das um 18.30 Uhr beginnt, startet. An der Konzertmuschel am Hafen singen die Kinder gemeinsam Laternenlieder. Das Team des Leuchttürmchen-Clubs hat Zettel mit den Liedtexten vorbereitet, die am Laternenverkaufsstand erhältlich sind.Die Veranstaltung beginnt um 14.00 Uhr im Sielhof-Park in Neuharlingersiel und endet ca. 21.30 Uhr.Vorbehaltlich witterungsbedingter Programmanpassungen. Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei.Parkplätze stehen in begrenzter Anzahl zur Verfügung.Weitere Informationen: Kurverein Neuharlingersiel, Edo-Edzards-Straße 1, 26427 Neuharlingersiel, Telefon 0 49 74 / 188 12, Telefax 0 49 74 / 188 82, info@neuharlingersiel.de, www.neuharlingersiel.de Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Kurverein NeuharlingersielEdo-Edzwards-Straße 126427 Neuharlingersiel