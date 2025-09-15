Land Hadeln: Thementag im Wingster Waldzoo
Ein spannender Tag rund um unsere tierischen Begleiter
Die Auszubildenden der Tierpflege beraten zusammen mit Ausbilderin Christin Ledermann über die artgerechte Haltung von Hausmeerschweinchen, Kaninchen und Frettchen. Halter und Interessierte dürfen sich hier im direkten Gespräch den einen oder anderen Tipp für die eigenen oder künftigen Pfleglinge
abholen. Nebenan gibt es Informationen zu noch kleineren, aber sehr nützlichen Tieren, nämlich der Honigbiene. Uwe Frommhold, Vorsitzender des lokalen Imkervereins, klärt anhand von Beute und Co über diese emsigen Bestäuber und der langen Tradition der Imkerei auf.
Gleich nah des Eingangs erlebt der tägliche Zoobesucher einige gefährdete Geflügelrassen. So pflegt der Zoo selbst Deutsche Lachshühner, Cröllwitzer Puten und Leinegänse. An einem Infostand neben der Flamingowiese weiß der Rassegeflügelzuchtverein Otterndorf aber auch über weitere Rassen und über die private Geflügelzucht aufzuklären. Zweimal am Tag präsentiert Falknerin Leonie Johland ihre Greifvögel und Eulen. Dabei berichtet sie über die lange Tradition der Falknerei und über die heutige Nutzung der Tiere. So hat sie sich selbst auf die Vergrämung, also auf die Abwehr gegen ungeliebte, tierische Besucher, spezialisiert. Zoopädagogin Anika Pinkernell und die Spinngruppe des Heimatvereins Hülls geben tiefere Einblicke in die traditionelle Gewinnung und Verarbeitung von Wolle und laden zu Mitmachaktionen für die jüngeren ein. Dabei liegen die Stände direkt neben den exotischen Wolllieferanten, den Alpakas. Die Pfötchenbande, die Jugendgruppe des Cuxhavener Tierheims, stellt ihre aktuellen Projekte vor. Derzeit beschäftigen sie sich mit einem Stadttaubenprojekt und einer Müllaktion. Tierische Hits präsentiert der Kinderchor der Grundschule Hechthausen um 15 Uhr. Ein Tierisches Programm gibt es zu weiteren Zeiten mit den Greifvogel-Vorführungen, Tierpfleger-Treffs bei den Frettchen (mit Nachwuchs) und den Alpakas und der täglichen, etablierten Bärenfütterung um 16 Uhr.
Um nichts zu verpassen, gibt es direkt an der Kasse ein Programmplan und für die kleinsten Besucher eine Rallye mit allerhand lösbaren Aufgaben zu den Stationen. Mitglieder des Fördervereins des Zoos verwöhnen die Besucher mit frischen Crêpes. Die Einnahmen aus dem Verkauf fließen direkt in die Verbesserung der Tiergehege. So wird derzeit an einem Vorgehege für die Visayas-Mähnenschweine gearbeitet. Der Wingster Waldzoo freut sich auf zahlreiche Besucher, die diesen besonderen Thementag nutzen möchten, sich ein wenig mit der Herkunft unserer tierischen Begleiter auseinanderzusetzen.
Tierisches Programm
11:00 Uhr Tierpfleger-Treff bei den Alpakas
11:30 Uhr Greifvogel-Vorführung
12:00 Uhr Tierpfleger-Treff bei den Frettchen
14:00 Uhr Greifvogel-Vorführung
14:30 Uhr Tierpfleger-Treff bei den Alpakas
15:00 Uhr Tierische Hits (Kinderchor der Grundschule Hechthausen)
15:30 Uhr Tierpfleger-Treff bei den Frettchen
16:00 Uhr Bärenfütterung
Wingster Waldzoo, www.wingst.de,
Am Olymp 1 - 21789 Wingst
Information zu den derzeitigen Öffnungszeiten und Eintrittspreisen:
Der Waldzoo hat täglich von 10:00 Uhr - 18:00 Uhr geöffnet (letzter Einlass um 17:15 Uhr).
Tageskarte Erwachsener € 10,-, Kind (3-17 Jahre) € 6,50
Kontakt:
Dr. Pierre Grothmann
Zoodirektor
Tel. 04778-811 152
grothmann@wingster-waldzoo.de
www.wingster-waldzoo.de
Michael Johnen
Teamleitung Tourismus
Telefon: 04751 - 91 91 46
michael.johnen@land.hadeln.de
Samtgemeinde Land Hadeln
Marktstraße 21
21762 Otterndorf
www.wingst.de