Land Hadeln/Otterndorf: Hallen- und Freibad Wingst erneut als besonders kinderfreundlich ausgezeichnet

Das Hallen- und Freibad Wingst ist erneut vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium als besonders kinder- und familienfreundlich zertifiziert worden. Damit darf die Einrichtung weiterhin das Qualitätssiegel „Kinderferienland Niedersachsen“ tragen.Grundlage der Auszeichnung ist eine umfassende Prüfung in den Bereichen Service, Sicherheit und Ausstattung. Das Siegel bestätigt die konsequent familienfreundliche Ausrichtung des Schwimmbades mit dem größten Freibad der Region im Landkreis Cuxhaven.Das Angebot richtet sich gezielt an Familien mit Kindern: Im Freibad stehen ein großzügiger Nichtschwimmerbereich sowie ein separates Kleinkinderbecken mit Sonnenschutz zur Verfügung. Auch im Hallenbad gibt es ein speziell gestaltetes Becken für die jüngsten Badegäste. Ergänzt wird das Angebot durch Schwimmkurse, Kindergeburtstage und beliebte Kinderdiskos im Winterhalbjahr.„Die erfolgreiche Re-Zertifizierung ist die Bestätigung der engagierten Arbeit unserer Bäderbetriebsgesellschaft an den Standorten Wingst und Otterndorf. Die Vielzahl der zertifizierten kommunalen Ausflugsziele in der Samtgemeinde zeigt, dass wir zu den familienfreundlichsten Ausflugszielen in Niedersachsen gehören“, betont Samtgemeindebürgermeister und Geschäftsführer Frank Thielebeule anlässlich der Urkundenüberreichung durch Cuxland-Tourismus gemeinsam mit Kai Reimers und Rica Meyer von der Bäderbetriebsgesellschaft.Die Zertifizierung „Kinderferienland Niedersachsen“ wird von der TourismusMarketing Niedersachsen in Zusammenarbeit mit regionalen Tourismusorganisationen vergeben und gilt jeweils für drei Jahre.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Samtgemeinde Land HadelnMarktstraße 2121762 Otterndorf