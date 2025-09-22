Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036540

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Land Hadeln: Es wird herbstlich im Ahlenmoor

Start der Punschfahrten und erste Weihnachtslesung

(lifePR) (Wanna/Ahlenmoor, )
Wenn die Temperaturen sinken, die Atemwolken in der klaren Luft sichtbar werden und sich Nebel über das Moor legt, zeigt die Landschaft ihre ganz besondere, fast mystische Stimmung. Gerade im Herbst und Winter entfaltet das Ahlenmoor eine Atmosphäre, die seit Jahrhunderten Geschichten und Sagen inspiriert. Nach einer kurzen Pause Anfang November öffnet das Restaurant „Torfwerk“ im MoorIZ am 15. November wieder seine Türen. Zeitgleich starten die beliebten Winterfahrten mit Punschpause der Moorbahn. Ziel ist der Aussichtsturm an den großen Moorwiedervernässungen. Von dort bietet sich ein weiter Blick über die Landschaft, in der Stille und Weite unmittelbar spürbar werden. Wer das Moor bisher nur in den Sommermonaten kennengelernt hat, sollte sich auch seine kühle Schönheit nicht entgehen lassen. Am Aussichtsturm wartet eine wärmende Pause mit Punsch – mit oder ohne Alkohol – sowie Gebäck. Decken in der Bahn sorgen zusätzlich für Behaglichkeit, dennoch wird empfohlen, warme Kleidung mitzubringen. Die herbstlich-winterlichen Fahrten durch das Naturschutzgebiet Ahlenmoor kosten 16,50 Euro pro Person. In den ersten beiden Novemberwochenenden können – abhängig vom Wetter – alternativ Kurzfahrten mit der Moorbahn angeboten werden.

Am 29. November beginnt im „Torfwerk“ die Adventszeit auf besondere Weise: Unter dem Titel „Mörderische Weihnacht überall“ lesen Franziska Henze, Ben Westpfahl und Markus Rahaus spannende Krimikurzgeschichten. Die Sammlung bietet festliche Verbrechen, stille Täter und unerwartete Wendungen – mal düster, mal humorvoll, aber immer packend. Eintrittskarten kosten 16 Euro.

Für alle Fahrten und Veranstaltungen wird eine vorherige Buchung über www.ahlenmoor.de angeraten.

Das MoorIZ befindet sich in 21776 Wanna, Am Hohen Kopf 3,
Tel. 04757 – 81 89 5 58 mooriz@ahlenmoor.dewww.ahlenmoor.de.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Samtgemeinde Land Hadeln
Marktstraße 21
21762 Otterndorf
www.wingst.de

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.