Land Hadeln: Es wird herbstlich im Ahlenmoor
Start der Punschfahrten und erste Weihnachtslesung
Am 29. November beginnt im „Torfwerk“ die Adventszeit auf besondere Weise: Unter dem Titel „Mörderische Weihnacht überall“ lesen Franziska Henze, Ben Westpfahl und Markus Rahaus spannende Krimikurzgeschichten. Die Sammlung bietet festliche Verbrechen, stille Täter und unerwartete Wendungen – mal düster, mal humorvoll, aber immer packend. Eintrittskarten kosten 16 Euro.
Für alle Fahrten und Veranstaltungen wird eine vorherige Buchung über www.ahlenmoor.de angeraten.
Das MoorIZ befindet sich in 21776 Wanna, Am Hohen Kopf 3,
Tel. 04757 – 81 89 5 58 mooriz@ahlenmoor.de, www.ahlenmoor.de.
Samtgemeinde Land Hadeln
Marktstraße 21
21762 Otterndorf
www.wingst.de