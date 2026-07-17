Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1067576

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Tourismus-Agentur Nordsee GmbH +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Land Hadeln/Ahlenmoor/Cuxland: Dreistündige Pilzseminare am MoorIZ: Suchen, finden, bestimmen

(lifePR) (Ahlenmoor/Cuxland, )
Peter Krahl, Pilzberater und Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, bietet auch in diesem Jahr in Kooperation mit dem MoorInformationsZentrum Ahlenmoor interessierten Naturliebhaberinnen und Naturliebhabern wieder die Möglichkeit, Pilze kennenzulernen und essbare Exemplare sicher zu bestimmen.

Der Gedanke an einen Waldspaziergang in herrlicher Herbststimmung kann den Abschied vom Sommer leichter machen. Kühle, frische Luft, der Duft von Wald und Erde – all das ist schon für sich eine Verlockung. Unter der kompetenten Anleitung von Dr. Peter Krahl lernen die Teilnehmenden außerdem essbare Pilze kennen und erfahren, wie sie diese von giftigen Exemplaren unterscheiden können.

Allerdings machen es einem Pilze nicht leicht. Es gibt keine Universalregel, die in allen Verwechslungssituationen Sicherheit bietet. Vielmehr sind es Kombinationen verschiedener Merkmale, die Rückschlüsse darauf zulassen, welche Art gefunden wurde. Nach der dreistündigen Veranstaltung werden die Teilnehmenden jedoch um einige Erfahrungen reicher sein und auch ihre eigenen Grenzen besser einschätzen können.

Insgesamt werden vier Termine angeboten: Samstag, 26. September, und Sonntag, 27. September, sowie Samstag, 24. Oktober, und Sonntag, 25. Oktober 2026.

Beginn ist samstags um 14 Uhr und sonntags um 10 Uhr. Treffpunkt ist das MoorInformationsZentrum, Am Hohen Kopf 3, 21776 Wanna/Ahlen-Falkenberg. Die Kosten betragen 20 Euro pro Erwachsenen und 10 Euro pro Kind. Weitere Informationen sowie die Buchungsmöglichkeit gibt es unter www.ahlenmoor.de/tickets Hunde können an den Seminaren leider nicht teilnehmen.

Das MoorInformationsZentrum selbst bietet spannende Einblicke in den Naturraum Moor. Eine Ausstellung vermittelt Wissenswertes über diesen einzigartigen Lebensraum. Ein besonderes Erlebnis sind die Fahrten mit der Moorbahn, die direkt in das Moor führen. Ergänzt wird das Angebot durch Veranstaltungen wie Vorträge und Lesungen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auch direkt im MoorInformationsZentrum Ahlenmoor der Samtgemeinde Land Hadeln, Am Hohen Kopf 3, 21776 Wanna, Telefon: (04757) 8189558, erhältlich.

Weitere Informationen

Karin Fäcke, MoorInformationsZentrum MoorIZ Ahlenmoor, Tel.: 04757 / 81 84 92,
karin.faecke@ahlenmoor.de 

oder

Michael Johnen, Teamleitung Tourismus, Tel. (04751) 919-146
michael.johnen@land.hadeln.de 

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Samtgemeinde Land Hadeln
Marktstraße 21
21762 Otterndorf
www.wingst.de  / www.ahlenmoor.de

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.