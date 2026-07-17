Land Hadeln/Ahlenmoor/Cuxland: Dreistündige Pilzseminare am MoorIZ: Suchen, finden, bestimmen
Der Gedanke an einen Waldspaziergang in herrlicher Herbststimmung kann den Abschied vom Sommer leichter machen. Kühle, frische Luft, der Duft von Wald und Erde – all das ist schon für sich eine Verlockung. Unter der kompetenten Anleitung von Dr. Peter Krahl lernen die Teilnehmenden außerdem essbare Pilze kennen und erfahren, wie sie diese von giftigen Exemplaren unterscheiden können.
Allerdings machen es einem Pilze nicht leicht. Es gibt keine Universalregel, die in allen Verwechslungssituationen Sicherheit bietet. Vielmehr sind es Kombinationen verschiedener Merkmale, die Rückschlüsse darauf zulassen, welche Art gefunden wurde. Nach der dreistündigen Veranstaltung werden die Teilnehmenden jedoch um einige Erfahrungen reicher sein und auch ihre eigenen Grenzen besser einschätzen können.
Insgesamt werden vier Termine angeboten: Samstag, 26. September, und Sonntag, 27. September, sowie Samstag, 24. Oktober, und Sonntag, 25. Oktober 2026.
Beginn ist samstags um 14 Uhr und sonntags um 10 Uhr. Treffpunkt ist das MoorInformationsZentrum, Am Hohen Kopf 3, 21776 Wanna/Ahlen-Falkenberg. Die Kosten betragen 20 Euro pro Erwachsenen und 10 Euro pro Kind. Weitere Informationen sowie die Buchungsmöglichkeit gibt es unter www.ahlenmoor.de/tickets Hunde können an den Seminaren leider nicht teilnehmen.
Das MoorInformationsZentrum selbst bietet spannende Einblicke in den Naturraum Moor. Eine Ausstellung vermittelt Wissenswertes über diesen einzigartigen Lebensraum. Ein besonderes Erlebnis sind die Fahrten mit der Moorbahn, die direkt in das Moor führen. Ergänzt wird das Angebot durch Veranstaltungen wie Vorträge und Lesungen.
Weitere Informationen erhalten Interessierte auch direkt im MoorInformationsZentrum Ahlenmoor der Samtgemeinde Land Hadeln, Am Hohen Kopf 3, 21776 Wanna, Telefon: (04757) 8189558, erhältlich.
Weitere Informationen
Karin Fäcke, MoorInformationsZentrum MoorIZ Ahlenmoor, Tel.: 04757 / 81 84 92,
karin.faecke@ahlenmoor.de
oder
Michael Johnen, Teamleitung Tourismus, Tel. (04751) 919-146
michael.johnen@land.hadeln.de
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