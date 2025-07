Kunst trifft Naturgewalt: „Elemente malen“ begeistert auf Juist

Die Nordseeinsel Juist lädt Gäste und Einheimische zu einem ganz besonderen kreativen Erlebnis ein: Beim Mal- und Gesundheitsworkshop „Elemente malen“ steht nicht nur die künstlerische Entfaltung im Mittelpunkt – vielmehr verschmelzen Kunst und Natur zu einem sinnlichen Gesamterlebnis. Die Veranstaltung findet vom 17. bis 20.03.2026 auf Juist statt und richtet sich an alle, die sich von der ursprünglichen Kraft der Elemente – Wasser, Feuer, Luft und Erde – inspirieren lassen möchten. Inmitten der einzigartigen Dünenlandschaft und unter professioneller Anleitung werden Teilnehmer*innen eingeladen, den eigenen Zugang zur Natur auf Leinwand zu bringen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.Im Zentrum des Angebots steht die Verbindung von künstlerischem Ausdruck und Achtsamkeit. Am Vormittag wird jeweils zu einem Element gemalt, am Nachmittag folgt ein passendes Angebot zur Gesundheit. Geleitet wird der Kurs von der Künstlerin Julia Nierade, die seit Jahren Innenschau, Reflexion und Neuausrichtung in kreative Prozesse integriert.Der Workshop setzt sich wie folgt zusammen:Vormittags, jeweils von 10:00 – 13:00 Uhr:- Herstellung eigener Farben- Malen nach einem Element der NaturNachmittags, jeweils ab 15:00 Uhr:- GesundheitsangebotDienstag: Erde – geführter Thalasso-SpaziergangMittwoch: Feuer – feuriger SaunaaufgussDonnerstag: Wasser – Barfuß-Erlebnisse am und im MeerFreitag: Luft – luftige, salzige AtemübungenWeitere Informationen und Anmeldung über die Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/seminar-elemente-malen-julia-nierade Juist ist eine autofreie, gezeitenabhängige ostfriesische Insel vor der niedersächsischen Nordseeküste. Durch die große Ruhe auf der Insel entsteht viel Ruhe und ermöglicht den Gästen große Ruhe. Auf der Insel werden verschiedenste Kreativangebote gemacht.Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/ Kurverwaltung JuistTel.: 04935 809 855

