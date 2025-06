„Kunst in Leben“ – Carla Zierenberg

wurde 1917 geboren und wuchs bei Nordenham auf. Schon in der Schule fiel ihr künstlerisches Talent auf. Nach ihrer Ausbildung als technische Laborantin lebte und arbeitete sie inund, wo sie ihren späteren Mann, den Arzt Dr. Bruno Zierenberg kennenlernte. Als Künstlerin entwickelte sie sich immer weiter, trat verschiedenen Künstlervereinigungen bei und gab Zeichenunterricht. Schließlich bildete sie sich akademisch fort, studierte Kunstgeschichte und belegte Porträt- und Figurenzeichnen bei Erhard Schilbach. 1958 übernahm Dr. Zierenberg eine Landarztpraxis in, wohin die Familie mit mittlerweile drei Kindern übersiedelte. Carla Zierenberg assistierte in der Praxis ihres Mannes, unterrichtete Kunst an der Carolinensieler Grundschule und an der Volkshochschule und begründete die jährlich stattfindende. 2010 starb sie in Wittmund, wo sie seit 1997 lebte.Ihr Werk umfasst Zeichnungen, Aquarelle, Ölbilder und Mischtechnik. Der Mensch und die Sinnlichkeit des Daseins stehen im Mittelpunkt ihres Schaffens. Einer Ausstellung in Esens gab sie selbst den Titel. Die Ausstellungen imund deswollen einen Querschnitt aus ihrem umfangreichen Repertoire zeigen und eine bedeutende Wittmunder Künstlerin würdigen. In Carolinensiel sind vor allem regionale Landschaften und Stillleben zu sehen. Die Bilder sind Leihgaben aus dem Kunsthaus Leer und aus Privatbesitz.Der Titel „Kunst ist Leben“ lässt sich wie ein Leitmotiv durch Carla Zierenbergs Werk lesen. Obwohl Carla Zierenberg vor allem für ihreBekanntheit erlangte und diese den Großteil ihrer Werke bestimmen, malte Carla Zierenberg fortwährendaber auch. Die Künstlerin wollte nicht idyllische Orte, sondern die ungeschönte und unverstellte Wirklichkeit abbilden, um sich dem wahren Charakter einer Landschaft oder eines Gegenstandes anzunähern.Das Deutsche Sielhafenmuseum legt den Schwerpunkt auf die Landschaftsmalereien Zierenbergs, darunter viele. In einem weiteren Schwerpunkt der Ausstellung widmet sich das Sielhafenmuseum gesondert den Stillleben der Künstlerin. Der zweite Teil der Ausstellung befindet sich in der Wittmunder Peldemühle und wird vom Ostfriesischen Kunstkreis e.V. veranstaltet. Hier stehen Carla Zierenbergs bekannte Porträtmalereien im Fokus.Die Sonderausstellung in Carolinensiel hat im Rahmen einer stillen Vernissage am Museumstag, den 18. Mai in der Alten Pastorei eröffnet. Die Sonderausstellung wird bis zum 31. Juli 2025 zu den regulären Öffnungszeiten gezeigt. Informationen zum Besuch des Deutschen Sielhafenmuseums und dem Veranstaltungsprogramm sind unter www.dshm.de abrufbar. Die Internetpräsenz der Sonderausstellung ist unter www.deutsches-sielhafenmuseum.de/aktuell/carla-zierenberg-kunst-ist-leben/ zu finden.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Deutsches Sielhafenmuseum CarolinensielPumphusen 326409 Wittmund-CarolinensielInternet: www.deutsches-sielhafenmuseum.de