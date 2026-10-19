Kult.Kinder-Halloween.Party
Samstag, 31. Oktober | 16:00-19:00 Uhr / mit Lenke Lemke und DJ Benny
Was euch erwartet:
Ein cooler DJ mit den besten Kinderhits, die zum Tanzen einladen und mit vielen Überraschungen und bunte, lustige Momente.
Ein leicht gruseliges, aber stets kindgerechtes Ambiente im geschmückten Pumpwerk.
Wichtig für Familien:
Eltern und Begleitpersonen haben freien Eintritt
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH
Banter Deich 2
26382 Wilhelmshaven
www.wilhelmshaven-touristik.de