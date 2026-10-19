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Kult.Kinder-Halloween.Party

Samstag, 31. Oktober | 16:00-19:00 Uhr / mit Lenke Lemke und DJ Benny

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Das Pumpwerk Team lädt am Samstag, den 31. Oktober 2026 von 16:00 bis 19:00 Uhr alle Kinder zu einer fröhlich-gruseligen Halloween-Party ein. Freut euch auf drei großartige Stunden voller Musik, Spaß und bunten Momenten!

Was euch erwartet:

Ein cooler DJ mit den besten Kinderhits, die zum Tanzen einladen und mit vielen Überraschungen und bunte, lustige Momente.

Ein leicht gruseliges, aber stets kindgerechtes Ambiente im geschmückten Pumpwerk.

Wichtig für Familien:

Eltern und Begleitpersonen haben freien Eintritt

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH
Banter Deich 2
26382 Wilhelmshaven
www.wilhelmshaven-touristik.de

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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