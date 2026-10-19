Kult.Halloween.Party
Samstag, 31. Oktober | 21:00 Uhr
Wenn die Dunkelheit hereinbricht, wird das Pumpwerk zum Schauplatz der schaurigsten Party des Jahres! Hexen, Vampire, Zombies und andere Gestalten erobern die Tanzfläche und feiern gemeinsam eine Nacht voller Grusel, Musik und guter Laune. Also Kostüm an, Freunde einpacken und ab zur Halloween-Party – Gänsehaut garantiert!
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